PS Plus te permite probar el juego AAA más controversial de 2024 sin costo adicional

A pesar de que aún quedan muchas semanas por delante, 2024 ha sido un gran año para los videojuegos. En los primeros meses, los fanáticos pudieron disfrutar muchos títulos llamativos que se convertirán en clásicos modernos: desde Like a Dragon: Infinite Wealth hasta Helldivers 2; sin embargo, también se estrenaron algunos juegos que dejaron mucho que desear y decepcionaron a la comunidad.

Por suerte, PlayStation Plus permitirá a los jugadores que contrataron el plan más caro y completo probar sin costo adicional uno de los videojuegos más controversiales de la primera mitad de 2024.

Como la mayoría sabrá, el servicio de Sony tiene 3 niveles diferentes: PS Plus Essentials, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). El último, el cual es el más caro, ofrece las pruebas de juego de tiempo limitado, que son una buena avenida para conocer un título sin compromiso.

Ya puedes probar gratis Suicide Squad: Kill the Justice League gracias a PlayStation Plus

En los últimos meses, el servicio de suscripción agregó muchas pruebas de tiempo limitado a su catálogo. Gracias a esa iniciativa, los suscriptores activos ya pueden conocer las horas iniciales de GRIS, Shadow Warrior 3, Exorprimal y Trek to Yomi. También debutaron demos para TopSpin 2K25, Marvel’s Spider-Man 2 y Alan Wake 2.

Ahora, los miembros de PlayStation Plus Premium (Deluxe) pueden probar sin restricciones de contenido uno de los títulos más polémicos y criticados de 2024: Suicide Squad: Kill the Justice League, el juego como servicio de Warner Bros. Games y Rocksteady.

La sesión de prueba para el videojuego multijugador está disponible para PlayStation 5 y, aunque da acceso a todo el contenido, sólo tiene una duración de 3 horas. Es poco tiempo, pero es suficiente para conocer los momentos iniciales de la campaña principal, las habilidades únicas de cada personaje jugable y el ritmo general del combate.

Como ya es tradición, la cuenta regresiva del demo exclusivo comenzará en el momento en el que se inicie la aplicación, por lo que más vale que los jugadores aprovechen al máximo cada minuto de la prueba de tiempo limitado.

Juega gratis Suicide Squad: Kill the Justice League por tiempo limitado gracias a PS Plus

¿Qué es Suicide Squad: Kill the Justice League?

Para las personas que no se enteraron, Suicide Squad está ambientado en el mismo universo de la saga Batman: Arkham. Antes y después de su lanzamiento a inicios de 2024, fue el protagonista de múltiples controversias debido a que es un juego como servicio que presenta microtransacciones y un formato de temporadas.

En este título multijugador, los jugadores se ponen en los zapatos de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang y King Shark para intentar salvar Metrópolis de la invasión de Brainiac. En la aventura, se enfrentarán a los miembros de la Liga de la Justicia. A pesar de su premisa interesante, fue incapaz de resonar con la comunidad debido a su jugabilidad desangelada y repetitiva.

Squad: Kill the Justice League tiene un puntaje promedio de 60 en Metacritic y actualmente lucha por mantener una base de usuarios sólida. Es probable que la prueba gratuita de PS Plus pretenda llamar la atención de los jugadores, aunque aún está por verse si lo conseguirá.

Suicide Squad es uno de los juegos más críticados de 2024

Pero cuéntanos, ¿probarás este título de Warner Bros. Games y Rocksteady a través de PS Plus Deluxe? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Squad: Kill the Justice League o visita esta página para encontrar más información sobre PlayStation Plus.

