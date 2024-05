Helldivers fue víctima de review bombing tras la polémica de su secuela

Helldivers 2 tomó por sorpresa al mundo como uno de los lanzamientos más emocionantes y divertidos de los últimos años. No obstante, pasó del triunfo a la desgracia en cuestión de horas debido a una controvertida decisión de Sony. Como era de esperar, este incidente dejó víctimas colaterales.

Como muchos ya sabrán, Arrowhead Game Studios y Sony dieron a conocer que los jugadores de PC necesitaban vincular sus cuentas de Steam y PlayStation Network si querían jugar el título. El anuncio molestó a la comunidad, lo que desembocó en más de 200,000 reseñas negativas y una oleada masiva de reembolsos.

Debido a que la PSN brilla por su ausencia en casi 200 países, miles de jugadores serían incapaces de iniciar sesión y jugar el aclamado videojuego multiplayer. Debido a eso, Steam lo retiró de la venta en dichos territorios, lo que agregó más leña al fuego. Tras días de tensión, un videojuego ajeno a la polémica se vio afectado.

El primer Helldivers recibe cientos de reseñas negativas por la controversia de Helldivers 2

Johan Pilstedt, director ejecutivo de Arrowhead Game Studios, estuvo en todo momento al tanto de la controversia y fue una persona muy vocal al respecto en redes sociales. Además de reconocer las críticas negativas y pedir disculpas a la comunidad, afirmó que trabajaban para solucionar el problema.

En medio de la polémica, el director creativo de Helldivers 2 expresó su descontento por una curiosa situación: el primer juego de la franquicia también fue víctima de review bombing tras el escándalo de la secuela. Lamentó que los jugadores apuntaran a un título ajeno a la controversia, pues asegura que la primera entrega no requiere una cuenta de PSN.

“Me entristece profundamente que Helldivers también sea bombardeado debido a la reciente controversia de Helldivers 2. ¿Qué sigue? ¿Hacer review bombing a Magicka y Gauntlet también? ¿Criticar otros juegos de PlayStation?”, comentó Johan Pilstedt en su cuenta personal.

Johan Pilstedt lamentó las críticas negativas del primer Helldivers

El jefe de Arrowhead Game Studios continúa con su mensaje y dice: “La publicación original era sobre Helldivers 1, que no tiene relación con la situación de HD2. HD1 no tiene acceso a PSN. Por lo tanto, no tiene sentido que la gente apunte a títulos no relacionados. Se trata de Helldivers 2 y la política de vinculación de PSN”, concluyó.

Si echamos un vistazo a la página de Steam del videojuego de 2015, descubriremos que, en efecto, hubo un incremento en las reseñas negativas a partir del 3 de mayo, justo cuando inició la polémica de la secuela. En este momento, sólo 67% de los 1286 comentarios recientes son positivos.

Helldivers quedó atrapado en el fuego cruzado y recibió críticas negativas

De cualquier forma, es probable que la ola de críticas se detenga abruptamente ahora que PlayStation dio marcha atrás con sus planes y anunció que ya no será necesario vincular las cuentas de PSN y Steam para disfrutar Helldivers 2 en Steam. De hecho, la comunidad insta a los jugadores a dejar reseñas positivas.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta controversia? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más noticias relacionadas con Helldivers 2.

