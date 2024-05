Xbox Game Pass: un atractivo soulslike y un FPS táctico llegarán al servicio

Xbox Game Pass es posiblemente el servicio de suscripción más atractivo del mercado; y no es para menos, pues su oferta crece constantemente y siempre hay algo nuevo que jugar. Como prueba de lo anterior, se acaba de anunciar que 2 títulos muy interesantes se unirán al catálogo.

Si miramos atrás, nos daremos cuenta que 2024 ha sido un gran año para los suscriptores del servicio de paga. Sin ir muy lejos, hace poco se agregó a la librería Star Wars Jedi: Survivor, Tomb Raider y Another Crab's Treasure. Se espera que en las próximas semanas lleguen Little Kitty, Big City, Brothers: A Tale of Two Sons y más títulos.

Por suerte, siempre hay lugar para las sorpresas. Esto lo decimos porque se anunció oficialmente que un atractivo soulslike y un llamativo FPS táctico de sigilo estarán disponibles sin cargo adicional a través del programa de suscripción de Microsoft.

Lords of the Fallen y Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 estarán disponibles en Xbox Game Pass

Hace unos días, un reporte señaló que Lords of the Fallen, un soulslike tipo hack and slash desarrollado por Hexworks, se uniría al catálogo de Xbox Game Pass en 2024. La información resultó ser precisa, y se confirmó que llegará al servicio junto a Sniper: Ghost Warrior Contracts 2.

A través de un comunicado de prensa publicado en el sitio financiero Bankier.pl, CI Games dio a conocer que firmó un acuerdo con Microsoft para llevar Lords of the Fallen y Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 al servicio de suscripción. Desafortunadamente, se abstuvo de compartir las fechas de estreno.

Si bien se desconoce cuándo llegará el juego de fantasía oscura, el rumor anterior señalaba que podría unirse a la librería de Xbox Game Pass algún día de la última semana de mayo. Tendremos que esperar para conocer cuándo ese y el otro título se incorporarán a la biblioteca del programa.

Suscriptores de Xbox Game Pass podrán disfrutar Lords of the Fallen y Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 en 2024

Para aquellos que lo desconozcan, Lords of the Fallen es un RPG de acción que combina elementos típicos del género soulslike, como el combate metódico y la dificultad elevada. Debutó en octubre de 2023 y recibió calificaciones mixtas, aunque se las arregló para vender 1 millón de unidades en sus primeros 10 días en el mercado. En este momento, tiene una puntuación promedio de 75 en Metacritic.

Por otro lado, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 es un FPS con un gran énfasis en el sigilo y, como su nombre sugiere, en el uso de rifles de francotiradores. Aquí, los jugadores se ponen en los zapatos de Raven, un mercenario que debe eliminar a sus objetivos mientras pasa desapercibido.

Este videojuego desarrollado por Underdog Studio y pubicado por CI Games debutó en 2021 y actualmente presume calificaciones muy positivas en Steam, aunque tiene un puntaje de 73 en Metacritic.

Pero cuéntanos, ¿planeas jugar alguno de estos títulos? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

