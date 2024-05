Este juego soulslike llegaría pronto a Xbox Game Pass

Como buen servicio de suscripción, Xbox Game Pas no deja de mejorar en favor del consumidor y semanas tras semanas recibe nuevos títulos para ofrecer horas de entretenimiento. El catálogo acaba de hacerse más grande hace unas cuantas horas y nueva información indica que un soulslike se añadirá pronto también.

Si eres fan de este género y tienes una suscripción activa a Xbox Game Pass, no querrás dejar que se venza, puesto que este mes arribaría un exponente de este estilo y que debutó hace apenas medio año.

Lords of the Fallen muy pronto llegaría a Xbox Game Pass

Nos referimos a Lords of the Fallen, el soulslike multiplataforma desarrollado por Hexworks y publicado por CI Games en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 13 de octubre de 2023.

Sabemos esto gracias a un reporte de exPuter, que anticipó que el título de acción RPG se agregaría a Xbox Game Pass algún día de la última semana de mayo.

Lords of the Fallen es un juego que debutó a precio completo, $69.99 USD, y sigue vendiéndose así, por lo que si tienes ganas de jugarlo y cuentas con una suscripción vigente al servicio de Microsoft muy pronto podrías hacerlo sin hacer un gasto adicional.

Usuarios de Xbox Game Pass podrían disfrutar pronto Lords of the Fallen y su versión 1.5

Además, a finales de abril pasado se actualizó a la Version 1.5 – Master of Fate, que ofreció un montón de mejoras y ajustes al juego, por lo que deberías poder disfrutar una mejor experiencia en comparación con la que ofrecía en su estreno original.

No está de más recordarte que no debes tomar esto como una confirmación, puesto que ningún estudio encargado del juego ni Xbox ha confirmado que Lords of the Fallen se agregará al servicio, pero también debes considerar que la fuente de la que proviene la información ha filtrado detalles correctos en previas ocasiones.

Lords of the Fallen está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

