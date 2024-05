PlayStation: quedan pocas horas para obtener “gratis” un juego de un estudio de Xbox y más títulos

Hoy más que nunca, existen muchas avenidas para disfrutar videojuegos a un precio accesible o, en el mejor de los casos, sin costo alguno. En esa línea, PlayStation Plus se convirtió en la opción ideal para muchas personas que prefieren pagar una suscripción a comprar los títulos por separado.

El servicio de Sony evolucionó con el paso de los años y actualmente se divide en 3 niveles, cada uno con sus propios beneficios adicionales. PS Plus Essential es el plan más barato y ofrece, entre muchas otras cosas, acceso a los juegos mensuales que se obsequian a todos los suscriptores.

Los jugadores pueden descargar y jugar una colección de videojuegos a través de PlayStation Plus, siempre y cuando renueven la suscripción y reclamen los títulos antes de que sean reemplazados por la alineación del próximo mes.

Obtén Minecraft Legends, Immortals of Aveum y Skul: The Hero Slayer con PS Plus

Aunque ya estamos en mayo, los miembros activos del programa de suscripción aún pueden reclamar los juegos que conforman la lista de abril y que actualmente se encuentran disponibles sin cargo extra. Eso sí, más vale que se apresuren antes de que sea demasiado tarde.

El mes pasado, los suscriptores de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) tuvieron la oportunidad de reclamar un total de 3 títulos: Minecraft Legends, Immortals of Aveum y Skul: The Hero Slayer. Todos serán reemplazados por las propuestas que componen la siguiente alineación a partir del 7 de mayo a las 2:00 AM, hora de la ciudad de México.

El título más llamativo del catálogo del mes pasado fue Minecraft Legends, un spin-off de la popular franquicia de Mojang, estudio que pertenece a Xbox. A diferencia de la entrega original, estamos frente a una experiencia de estrategia y acción donde los jugadores deben explorar biomas y recolectar recursos para crear fuertes de defensa.

Tienes pocas horas para conseguir gratis estos juegos con PlayStation Plus

El segundo juego en la lista es Immortals of Aveum, el ambicioso FPS mágico de Ascendant Studios y Electronic Arts. Aunque la idea de sustituir las armas tradicionales con hechizos es muy interesante, fue incapaz de resonar con los jugadores y la prensa. Además de tener reseñas mixtas, fue un fracaso comercial.

El tercer y último videojuego del catálogo de abril de PS Plus es Skul: The Hero Slayer, un plataformero en 2D que presenta elementos roguelike y acción. Su jugabilidad divertida y su hermoso apartado visual tipo pixelart enamoró a los entusiastas del género, y actualmente posee reseñas muy positivas en Steam y un puntaje promedio de 80 en Metacritic.

Estos son los juegos mensuales que abandonarán PlayStation Plus en mayo:

Minecraft Legends

Immortals of Aveum

Skul: The Hero Slayer

Las personas que perdieron la oportunidad de reclamar esos títulos y agregarlos a su biblioteca no deben preocuparse, pues la lista de mayo también es muy atractiva. Los suscriptores del servicio de suscripción pueden descargar un popular juego deportivo, un indie aclamado por la crítica y más.

Pero cuéntanos, ¿cuál juego recomiendas? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para encontrar más noticias relacionadas con PlayStation Plus.

