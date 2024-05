PlayStation Plus mayo: descarga EA Sports FC 24 y más juegazos

Sony acaba de revelar los juegos mensuales que ofrecerá en PlayStation Plus en mayo. Hay buenas noticias para los suscriptores del servicio, pues podrán conseguir atractivos juegos deportivos, de acción y de aventura.

El título que encabeza la lista es EA Sports FC 24 (PS5 y PS4) en su edición estándar. Los usuarios de PlayStation Plus también podrán conseguir el paquete de inicio Football Ultimate Team, que incluye 11 jugadores con una calificación de 82 o superior y más sorpresas.

Los jugadores con un PS5 también podrán descargar Ghostrunner 2, secuela llena de combates con mucha acción. Por último, el servicio ofrecerá Tunic y Destiny 2: Lightfall, que estarán disponible para PS5 y PS4. Para disfrutar la expansión de Bungie, es necesario tener el juego base.

Todos los juegos estarán disponibles el próximo 7 de mayo. Ghostrunner 2, Tunic y Destiny 2: Lightfall se podrán conseguir hasta el 3 de junio, mientras que EA Sports FC 24 hasta el 17 del mismo mes.

PlayStation Plus ofrecerá estos atractivos juegos en mayo

Aún puedes conseguir los juegos de PlayStation Plus de abril

Por si no lo recuerdas, el servicio ofrece este mes títulos llamativos y, por fortuna, aún hay tiempo para conseguirlos y disfrutarlos. Tienes pocos días para añadir a tu colección juegos como Immortals of Aveum, Minecraft Legends y Skul: The Hero Slayer como parte de tu suscripción. Sony confirmó que el último día para reclamarlos será el próximo 6 de mayo. Así que no pierdas tiempo y añadelos a tu colección en cuanto te sea posible.

