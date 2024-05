Jugadores de Pokémon GO "crean" playas falsas para capturar a nueva criatura

Niantic lleva a cabo eventos en Pokémon GO a través de los cuales añade a nuevas criaturas. La más reciente es exclusiva de las playas, pero los jugadores han encontrado una manera de "crear" playas falsas para atraparla sin tener que viajar.

Una reciente actualización implementó los biomas en Pokémon GO, que ofrecería encuentros con especies según su hábitat. Niantic aprovechó esta nueva característica para agregar al Pokémon Cóngrido, Wiglett, una criatura similar a Diglett, pero que es una especie única.

Fans están creando playas falsas en Pokémon GO por culpa de Wiglett

Así como es exclusiva de las playas de Paldea (Pokémon Scarlet & Violet), Wiglett sólo puede encontrarse en Pokémon GO sólo en las playas del mundo real, pero hay jugadores que están alterando los mapas del juego para conseguirlo sin estar en una playa real, tal como reporta 404 Media.

Pokémon GO funciona gracias a los mapas de OpenStreetMap, que es de código abierto y que recaba información geográfica de todo el mundo y cualquier persona puede editarla.

Por culpa de Pokémon GO están apareciendo playas falsas en OpenStreetMap

Así pues, los jugadores de Pokémon GO que quieren a Wiglett, pero no pueden estar en una playa, han aprovechado esta herramienta para generar playas en el mapa virtual cercanas a su ubicación con el fin de que Pokémon GO creyendo que se trata de una playa real ofrezca encuentros en estas playas falsas.

Naturalmente, estas ediciones no son bienvenidas en la comunidad de OpenStreetMap, sino que han sido más bien un dolor de cabeza, puesto que las personas encargadas de mantener esta herramienta han tenido que prestar atención a la creación de estar playas falsas para identificar los cambios y revertirlos.

¿Qué te parece este curioso caso de creación de playas falsas por culpa de Pokémon GO? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Pokémon GO está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar mas noticias relacionadas con este título si visitas nuestro minisitio dedicado a él.

