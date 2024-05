Jefe de Moon Studios explica por qué no se vendieron a Microsoft

El inesperado anuncio del cierre de Tango Gameworks, Arkane Austin, Alphagod Games y Roundhouse Games no solo ha puesto de nueva cuenta en la mesa el estado actual de la industria y sus polémicas decisiones, también ha servido para justificar las que, en su momento, tomaron algunos estudios. Ejemplo de ello es Moon Studios cuyo director general expuso la razón por la que no se vendieron a Microsoft.

Tras cierre de estudios en Xbox, jefe de Moon Studios dice que esa es la razón por la que no se vendieron

Hace años y en marco del éxito obtenido con Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps, la adquisición de Moon Studios por parte de Microsoft y Xbox parecía cantada, pero una serie de polémicas y tensión entre ambas partes llevó a la ruptura de la relación. Algunos piensan que Moon Studios debió ser parte de Microsoft, pero en marco de los cierres de hoy, Thomas Mahler, director general del estudio, puso la situación actual como ejemplo, y justificación respecto a su decisión de mantener el equipo con independencia.

To everyone whose been pestering me for years about why we didn't allow Moon Studios to get acquired by a big publisher...



That's why.



I've lived through the 90s and saw what happened when smaller studios got acquired by EA.



Never again 🤣😂 https://t.co/BHXm37PC2M — thomasmahler (@thomasmahler) May 7, 2024

En una publicación en su cuenta de X, Thomas Mahler dijo: "a todos los que me han estado molestando durante años acerca de por qué no permitimos que Moon Studios fuera adquirida por una gran editorial. Es por esto. Viví los años 90 y vi lo que sucedió cuando EA adquirió estudios más pequeños. Nunca más".

De acuerdo con la perspectiva del director de Moon Studios, depender de un gran editor puede ser un riesgo debido a que todo puede cambiar en el momento menos pensado y poco espacio hay para proyectos que no estén probados como grandes negocios.

Actualmente, Moon Studios desarrollo su proyecto más ambicioso, mismo que es definido como todo o nada para la historia del estudio pues si tiene éxito seguirán, si fracasa, será el adiós. Se trata de No Rest for the Wicked, un juego de rol y acción que ha tenido buena recepción en su periodo de acceso anticipado en Steam.

