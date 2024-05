Microsoft y Xbox cierran Tango Gameworks y Arkane Austin, estudios de Hi-Fi RUSH y Redfall

Microsoft compró ZeniMax Media y Bethesda por $7.5 MMDD en 2020. Gracias a esto, Xbox consiguió franquicias muy importantes y estudios muy talentosos se unieron a sus filas. Desafortunadamente y para sorpresa de todos, las compañías decidieron cerrar algunos de los mejores equipos de Bethesda.

Esta mañana, se confirmó que Microsoft y Xbox cerraron Tango Gameworks y Arkane Austin, estudios de Hi-Fi RUSH y Redfall. Por si fuera poco, Alpha Dog Studios también cerrará sus puertas y Roundhouse Games será absorbido. En total son 4 los estudios que se vieron afectados. Además, se anunció una ronda de despidos, ¿qué pasó?

¿Por qué Microsoft y Xbox cerraron varios estudios de Bethesda?

Talentosos estudios de Bethesda cerraron sus puertas

Por medio de un comunicado interno, Matt Booty, director de Xbox Game Studios, explicó que el cierre de estudios se debe a un proceso de revisión para priorizar recursos y el desarrollo de ciertos juegos, definidos como de alto impacto.

El directivo aseguró que hubo un análisis completo del negocio para identificar áreas de oportunidad. Lamentablemente, esto se traducirá en el cierre de múltiples estudios. Arkane Austin, estudio de Dishonored, Prey, Redfall, cerrará por completo y algunos de sus creativos se unirán a otros proyectos de Bethesda.

Tango Gameworks, estudio japonés creador de The Evil Within y Hi-Fi RUSH, correrá el mismo destino. Alpha Dog Studios, encargados de Mighty DOOM, también tienen los días contados junto con su juego y no seguirá con sus operaciones.

Por último, Roundhouse Games será absorbido por ZeniMax Online Studios. Esto significa que sus miembros ahora se dedicarán a trabajar en The Elder Scrolls Online. Por otro lado, el directivo confirmó una ronda de despidos que afectará a puestos editoriales y corporativos de Bethesda.

“Estos cambios no son un reflejo de la creatividad y las habilidades de las personas talentosas de estos equipos ni de los riesgos que asumieron para probar cosas nuevas. Reconozco que estos cambios también son perjudiciales para los distintos equipos de soporte de ZeniMax y Bethesda que llevan nuestros juegos al mercado. Estamos tomando estas difíciles decisiones para crear capacidad para aumentar la inversión en otras partes de nuestra cartera y centrarnos en nuestros juegos prioritarios”, afirmó el directivo.

