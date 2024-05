“Es un desastre”, dicen que este juego de Xbox está en serios problemas de desarrollo

Xbox tiene en sus manos importantes proyectos en desarrollo. Algunos de ellos han estado en producción durante años y no hemos sabido nada sobre ellos en un buen tiempo. De acuerdo con reportes recientes, uno de sus títulos pasa por serios problemas de desarrollo.

Diversas fuentes aseguran que Perfect Dark, título de The Initiative y Crystal Dynamics, pasa por un mal momento. Incluso, se dice que su desarrollo es un desastre, por lo que no hay mucho optimismo sobre los resultados. Como era de esperarse, los fans de Xbox están preocupados, pues la noticia llega justo después del cierre de varios estudios de Bethesda.

El desarrollo de Perfect Dark pasa por momento complicado

¿Perfect Dark está en un infierno de desarrollo?

Desde 2022 hay reportes que aseguran que Perfect Dark ha tenido un desarrollo atropellado y lleno de problemas. Xbox ha afirmado en varias ocasiones que todo marcha bien con el proyecto; sin embargo, las declaraciones sobre un ciclo de desarrollo complicado no se detienen.

Esta semana, el periodista Jeff Grubb afirmó que Perfect Dark pasa por un momento complicado de su fase de desarrollo. La fuente recordó los reportes pasados y añadió que el panorama no luce prometedor.

“Llevo años oyendo que Perfect Dark está en mal estado. Parece que está en un estado muy difícil. No parece que haya progresado en absoluto desde [su anuncio] y la incorporación de Crystal Dynamics”, afirmó Grubb.

Liam Robertson, de Did You Know Gaming, comentó algo similar en sus redes sociales. Tampoco fue muy positivo, pues describió el proyecto como un desastre. Debido a esto, los fans de Xbox y la franquicia están de nuevo preocupados por el estado del juego.

“Por lo poco que he oído sobre el desarrollo del nuevo Perfect Dark, parece un futuro vídeo en ciernes. Sólo un gran y prolongado desastre”, comentó Robertson.

El título fue revelado en diciembre de 2020 y, desde entonces, no hemos tenido noticias sobre él. Muchos esperan que esté presente en el próximo Xbox Games Showcase; sin embargo, no hay algo confirmado. Sus desarrolladores no han comentado nada sobre los recientes reportes.

