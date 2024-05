One Piece: fans creen que Netflix arruinará un detalle de Nico Robin en la Temporada 2

La Temporada 2 de la serie live-action de One Piece ya está en camino e introducirá a nuevos e importantes personajes. Por supuesto, los fans están impacientes por conocer a los actores que les darán vida. Uno de los rostros más esperados es, sin duda, Nico Robin, quien juega un papel importante en la trama del anime.

La comunidad está preocupada luego de conocer algunas filtraciones sobre las audiciones que Netflix supuestamente está haciendo para la serie. Los fans de Eiichirō Oda temen que la compañía arruine un detalle del personaje y no sea fiel a las ideas del mangaka.

Entérate: One Piece: Netflix confirma a un popular personaje del anime para la Temporada 2

De acuerdo con filtraciones recientes, Netflix busca a una actriz de entre 20 y 39 años para interpretar a Nico Robin. El detalle que dividió la opinión de algunos seguidores de la serie es que la compañía quiere a una intérprete de origen latino o hispano.

Si bien hay fans de nuestra región que les agrada la idea, otros simplemente no están de acuerdo. ¿La razón? Declaraciones que Oda hizo hace tiempo sobre el origen de cada uno de los personajes importantes del anime y manga.

De acuerdo con el mangaka, Nico Robin sería de Rusia si existiera en la vida real. Hay fans molestos pues creen que el personaje debe ser interpretado por una actriz de dicho país y que, además, debe tener entre 20 y 30 años, pues se apega más a la edad que Nico Robin tiene en el anime.

Los fans quieren que Netflix se apegue lo más posible a las ideas de Oda para la Temporada . Esto a pesar de que el reparto original de actores no necesariamente cumple con los requisitos que se exigen para Nico Robin.

Isn't she supposed to be Russian?