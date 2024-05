Helldivers 2: tras apoyar el review bombing, empleado de Arrowhead fue despedido

Helldivers 2 enfrentó su lucha más grande el pasado fin de semana tras darse a conocer que los jugadores debían vincular sus cuentas de PlayStation Network y Steam. Después de días de tensión, Sony reculó y puso fin a sus planes originales. Aunque la comunidad triunfó, parece que hubo bajas en el camino.

El 3 de mayo, se dio a conocer que la vinculación de cuentas sería un requisito obligatorio para disfrutar el aclamado título multijugador de Arrowhead Game Studios. Debido a que la PSN no está disponible en todas las regiones, miles de jugadores serían incapaces de jugar, incluso si adquirieron el título a inicios de 2024.

Naturalmente, la comunidad de PC mostró su descontento a través de solicitudes de reembolsos y más de 250,000 reseñas negativas, además de que el juego se retiró de la venta en Steam en 177 países. En medio de este caos, los desarrolladores y community managers del estudio trataban de apaciguar el enojo de los fanáticos.

Community manager que apoyó el review bombing de Helldivers 2 fue despedido

En el calor de la controversia, el community manager Spitz agitó el avispero cuando criticó a los jugadores que no podían gastar 120 segundos de su día para crear una cuenta de PlayStation Network, y argumentó que otros juegos también exigen a los usuarios vincular servicios de terceros.

Al parecer, esos comentarios tuvieron lugar poco después de que se diera a conocer el comunicado inicial. A medida que la polémica escaló de intensidad, el trabajador de Arrowhead Game Studios se disculpó, explicó que desconocía que la PSN brilla por su ausencia en tantos países y de inmediato se mostró a favor de la postura de los fans.

A medida que la controversia se calma, los fans dejan reseñas positivas

En seguida, el community manager de Helldivers 2 prometió que llevaban a cabo discusiones internas para intentar revertir esa situación, e instó a la fanaticada a solicitar reembolsos y escribir reseñas negativas para que las quejas llegaran a Sony. Dicho y hecho, los jugadores fueron muy vocales y expresaron su enojo en redes sociales, foros y otros canales.

El descontento no pasó desapercibido por PlayStation, quien dio marcha atrás con los planes y anunció que la vinculación obligatoria de cuentas ya no será un requisito obligatorio. Mientras la comunidad celebraba, parece que Spitz fue despedido por apoyar públicamente el review bombing.

En respuesta a un fanático en el canal de Discord de Helldivers 2, el trabajador afirmó que casi fue despedido. “Resulta que decirle a la gente que haga review bombing y pida reembolsos del juego no es una decisión popular entre el publisher. Pero todavía estoy aquí y me alegro de que todos marcamos la diferencia”, comentó Spitz en un mensaje.

Al principio, parecía que el community manager se salvó del despido

Sin embargo, parece que, después de todo, el community manager sí perdió su empleo tras la polémica de Helldivers 2. El 7 de mayo, el trabajador escribió “hoy es un día oscuro” y los fanáticos notaron que su cuenta fue eliminada de un canal de información. Posteriormente, compartió un mensaje donde sugiere que alentar a los jugadores a dejar reseñas negativas y solicitar reembolsos le costó su puesto de empleo.

“Aprecio todo el apoyo y agradezco incluso más que todos puedan jugar el título otra vez sin restricciones. Sabía que tomaba un riesgo cuando dije lo de los reembolsos y las reseñas. Aún lo mantengo. Era mi trabajo representar a la comunidad, y eso fue lo que hice. Tomaré el resto del día libre, no me siento muy bien. Los amo a todos”, escribió Spitz.

Parece que Spitz ya no trabaja en Arrowhead Game Studios tras la polémica de Helldivers 2

“Quería trabajar para Arrowhead porque es mi estudio favorito de todos los tiempos. Tuve esa oportunidad y estoy agradecido. Con mucho gusto trabajaría para ellos si tuviera la opción, pero eso no depende de mí ni de nadie más aquí. Puedo irme feliz y no quiero que nadie cause problemas en mi nombre, especialmente a las personas por las que todavía tengo mucho cariño y respeto”, comentó el excommunity manager de Helldivers 2.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta controversia? Déjanos leerte en los comentarios o únete al debate en nuestro Discord.

