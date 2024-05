Tras cierres y despidos, Xbox aplicaría más recortes y reducciones de costos

Este año no ha sido bueno para Xbox pues inició con 1900 despidos y ahora se ve marcado por el cierre de 4 estudios de Bethesda, entre ellos Tango Gameworks responsable del exitoso Hi-Fi RUSH y Arkane Austin, creador del infame Redfall. Lamentablemente, esto no sería el final de las decisiones polémicas, de acuerdo con una fuente reputada.

El reconocido periodista Jason Schreier de Bloomberg compartió información sobre lo que sucede en Xbox tras el cierre de estudios de Bethesda. De acuerdo con el reporte, el final de Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games y Roundhouse Games es parte de una iniciativa general de reducción de costos y recortes que aún no termina por lo que se esperan más noticias de este tipo en el futuro a corto plazo.

Al respecto, se menciona que ZeniMax | Bethesda inició con un proceso de recorte de personal ofreciendo a empleados atractivos paquetes de indemnización mientras que personal de Xbox fue notificado de que habrá recortes y reducción de presupuesto en camino.

- Xbox still isn't done cutting costs, sent voluntary buyout offers to some Zenimax staff

- Why were Arkane Austin and Tango Gameworks closed? Bad timing, perhaps

- Activision purchase has ramped up scrutiny on Xbox

