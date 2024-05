Nintendo Switch 2 saldría en marzo de 2025; Nintendo planearía más eventos con anuncios

Nintendo por fin confirmó que ya está preparando el anuncio de la consola que sucederá al Nintendo Switch. Los detalles, sin embargo, fueron escasos y dejaron más bien a los fans especulando sobre cuando deberían esperar el anuncio. Al parecer, tendrán que ser pacientes, pero Nintendo estaría preparando más presentaciones enfocadas en su actual consola.

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa confirmó únicamente que el anuncio de la nueva consola de la compañía está agendado para algún momento del actual año fiscal, por lo que los fans temen que se anuncie hasta inicios de 2025 y debute todavía meses más tarde.

No obstante, no sería el caso, puesto que el nuevo sistema saldría a la venta en marzo de 2025, o por lo menos así lo afirma el veterano periodista brasileño e informante PH, que en un video aprovechó para reiterar que estos planes siguen su curso y no han cambiado en lo absoluto.

Nintendo estaría planeando más presentaciones con anuncios

En caso de que no lo sepas, PH es la misma persona que habló del supuesto retraso del estreno del Nintendo Switch 2 a 2025 y que afirmó que el Nintendo Switch 2 ofrecería retromcompatibilidad con Nintendo Switch.

Por si fuera poco, el informante refirió que sus fuentes le revelaron que Nintendo estaría preparando más presentaciones aparte del Nintendo Direct de junio que acaba de confirmar la compañía.

Según PH, Nintendo llevaría a cabo un Indie World en agosto próximo y comentó que habría pláticas para celebrar más tarde un Nintendo Direct enfocado en los títulos de compañías externas (Partner Showcase). La fuente no ofreció detalles de títulos que podrían presentarse en estos eventos.

Nintendo estaría preparando más eventos con anuncios

