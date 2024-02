Nintendo Switch 2 habría retrasado su anuncio varios meses

El sucesor de Nintendo Switch está en camino y como es costumbre en los meses previos al lanzamiento los rumores y especulación sobre el sistema estarán a la orden del día. Dado lo exitoso que ha sido el Nintendo Switch, no se espera menos del rumorado Nintendo Switch 2 y el nuevo rumor en torno a él anticipa cuando será el esperado anuncio.

Naturalmente, Nintendo será muy hermético en cuanto a los detalles de revelación de la consola, pero información ha salido a la luz e indica cuando el anuncio se llevará a cabo. A inicios de febrero se hablaba de que el anuncio estaría cercano, pero este acontecimiento se habría retrasado varios meses.

¿Cuándo se anunciará el Nintendo Switch 2?

Estos nuevos detalles no oficiales provienen de 2 de los filtradores de información de Nintendo más confiables.

El primero es el creador de contenido PH Brazil, la misma fuente que aseguró hace unos días que la consola contaría con retrocompatibilidad. De acuerdo con este informante, el anuncio de la nueva consola de Nintendo se habría movido de marzo a junio, lo cual coincide con los rumores del supuesto retraso del lanzamiento de la rumorada consola, que llegaría a inicios de 2025, en comparación con la supuesta ventana de lanzamiento planeada originalmente: 2024.

Pero eso no es todo, pues el informante refiere que Nintendo tendría planes para llevar a cabo otro Nintendo Direct en abril. Por si fuera poco, antes de eso, "probablemente" en marzo, se emita una edición más de Indie World.

Nintendo revelaría su nueva consola hasta junio de 2024

A este nuevo rumor se sumó el de Felipe Lima, editor jefe de Universo Nintendo, también conocido como necrolipe y por ser un reconocido informante con un buen historial de predicciones acertadas.

De acuerdo con Lima, que también compartió su información a través de Famiboards, el Nintendo Direct de junio sería de carácter general (no indie ni de estudios externos), por lo que podríamos esperar que se incluyan anuncios fuertes de títulos desarrollados por Nintendo. El informante, sin embargo, no anticipó una fecha de estimada del evento, pero no se descarta que la compañía japonesa aproveche su tradicional evento de mitad de año para hacer el anuncio o tal vez prefiera hacerlo separado.

