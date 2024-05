Fan molesto por el cierre de estudios bombardeó el campamento de Phil Spencer en Fallout 76

A inicios de esta semana, Microsoft anunció el cierre de algunos de los mejores estudios de Bethesda. La medida no pasó desapercibida por los jugadores, quienes mostraron su solidaridad por los desarrolladores afectados y mostraron su descontento en redes sociales. Un fanático fue más allá y atacó directamente a Phil Spencer… en Fallout 76.

El pasado martes 7 de mayo, la casa de Xbox dio a conocer que Tango Gameworks, Alpha Dog Games y Arkane Austin dejarán de operar, mientras que Roundhouse Games será absorbido por la compañía matriz ZeniMax Online Studios.

Los reportes indican que se cerraron estos estudios porque apenas hacían los preparativos para presentar sus próximos proyectos y actualmente no tenían alguno en desarrollo activo. Se dice que Tango Gameworks planeaba hacer una secuela de Hi-Fi RUSH, mientras que Arkane Austin quería regresar a sus orígenes con una experiencia inmersiva.

Naturalmente, la comunidad está muy entusiasmada con esta situación. Mientras los desarrolladores afectados muestran su decepción en redes sociales y los jugadores arremeten contra los directivos de ZeniMax y Xbox, un fanático apuntó a Phil Spencer y lo atacó en Fallout 76.

Video relacionado: Xbox rompe una importante tradición

Para aquellos que lo desconozcan, los jugadores del título multiplayer de Bethesda tienen la facultad de lanzar bombas nucleares si cumplen ciertos requisitos. En caso de seguir todos los pasos necesarios, pueden elegir el lugar objetivo. Un fanático apuntó a, nada más y nada menos, que el campamento del ejecutivo de Xbox.

El usuario Sam_Snydes en X compartió una captura de pantalla que deja ver que un enorme círculo rojo, que muestra el impacto de la bomba nuclear, se encuentra alrededor del campamento de Phil Spencer, cuyo nombre de usuario es P3. La imagen llamó la atención y obtuvo más de 70,000 likes.

En la sección de comentarios, el usuario real1090jake, quien afirma ser el responsable del ataque, compartió un video donde muestra la tormenta radiactiva que se formó alrededor del campamento en Fallout 76 y una imagen de un aparente encuentro con el personaje de Phil Spencer. “Gracias por su servicio”, respondió una persona.

Por supuesto, no es la única forma en que los jugadores muestran su decepción por la clausura de los 4 estudios de Bethesda. Tras darse a conocer la noticia, algunos boicotearon a Xbox y empezaron a cancelar sus membresías de Xbox Game Pass. Mientras tanto, Mike Ybarra, expresidente de Blizzard, salió a la defensa de Phil Spencer y aseguró que es buen ser humano que se preocupa por los desarrolladores.

Thank you for your service