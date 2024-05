“Él es el mejor”, fans de The Last of Us y The Walking Dead comparan a Joel y Rick

Los fans de The Walking Dead y The Last of Us protagonizaron una acalorada conversación en redes sociales. Todo inició cuando alguien comparó las series para televisión y a destacados personajes de cada una. Fue así como los fans empezaron a discutir para elegir al mejor.

En concreto, los fans compararon a Rick de The Walking Dead con Joel de The Last of Us. Hablaron sobre sus habilidades para sobrevivir en un mundo postapocalíptico y otras características que los hacen ser personajes muy fuertes y muy queridos. ¿Cuál será mejor, el personaje de Andrew Lincoln o el de Pedro Pascal?

Rick o Joel, ¿quién es mejor sobreviviente?

¿Cuál es tu personaje favorito?

Los fans hicieron un debate para elegir al mejor sobreviviente entre Rick o Joel. Las personas resaltaron las habilidades de liderazgo, la resiliencia y la compasión del protagonista de The Walking Dead. Sin embargo, lo calificaron de arrogante y afirmaron que su juicio para tomar decisiones no siempre es bueno.

Por otro lado, los fans de The Last of Us destacaron las grandes habilidades de supervivencia de Joel, su tenacidad y su buen juicio al momento de tomar algunas decisiones difíciles. Criticaron su moral ambigua que, en ocasiones, lo mete en aprietos.

Algunos fans afirmaron que cada personaje tiene lo suyo y que individualmente hicieron todo lo posible para sobrevivir a sus realidades postapocalípticas. Otros creen que la amenaza que enfrentó Joel es más peligrosa en todo sentido.

“Joel sobrevivió durante 25 años en el apocalipsis. Rick sobrevivió durante 13 años con zombies menos peligrosos”, afirmó un fan de ambas franquicias.

“Rick, de lejos ... los zombies en The Last of Us eran peores; sin embargo, la gente en The Walking Dead era peor y Rick tuvo que pasar por situaciones extremadamente graves a lo largo de la serie”, afirmó otra persona.

Muchas personas coincidieron con estas posturas, pues creen que sobrevivir en el mundo de The Last of Us es más complicado o sencillo que en el The Walking Dead. Al final, no hubo una elección definitiva, pues cada personaje tiene fans que los respaldan.

Fans de The Last of Us y The Walking Dead discutieron en redes

