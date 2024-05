Switch 2 sería tan poderoso como un PS4 Pro y un Xbox Series S

De acuerdo con lo manifestado por Nintendo en su reciente informe financiero y los reportes en torno al mismo, estamos a menos de un año del estreno de su nueva consola. El rumorado Switch 2 estaría más cerca que nunca y aunque la compañía japonesa es recelosa de su información, hay pistas que están llegando por otras partes que no están bajo su control y que van dando forma, de manera extraoficial, a las expectativas. Recientemente se revelaron especificaciones que dan cuenta de su supuesto poder.

Un reporte publicado en el foro Famiboards compartió información proveniente de registros y listas de envíos industriales relacionados con Nintendo, Nvidia y otros proveedores tecnológicos que apuntan hacia el mismo hardware, en este caso Switch 2. De inicio, la consola mantendría su propuesta híbrida ofreciendo un modo tradicional en un Dock y otro portátil, mismos que tendrían impacto en el desempeño alcanzado y el poder que se presentaría a nivel gráfico. Nintendo mantendría, entonces, su propuesta tan exitosa buscando innovar en otras áreas y no construir un nuevo concepto de gaming desde cero.

Rumor: Potential Nintendo Switch 2 specs via a publicly accessible shipping log.



Very rough estimates place it between the PS4 Pro and Xbox Series S in docked mode (before DLSS).



Specs (credit Serif):

• 12 GB LPDDR5X RAM

• 256 GB UFS 3.1 internal storage

• 1536 CUDA Cores,… pic.twitter.com/eHObUdbZuC