Demon Slayer: este juego de la franquicia dejará de ser exclusivo de Nintendo Switch

Demon Slayer está en boca de todos por el próximo estreno de la Temporada 4 de su popular anime. Aniplex y CyberConnect2 decidieron dar una sorpresa a los fans y jugadores unos cuantos días antes de la llegada de los nuevos capítulos.

Los estudios confirmaron esta mañana que un reciente lanzamiento de la saga llegará a más plataformas tras su debut exclusivo en Nintendo Switch. Se trata de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!, título estilo Mario Party que llegará pronto a más plataformas.

Nuevo juego de Demon Slayer llegará a PlayStation, Xbox y PC

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! dejará de ser exclusivo de Switch

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! debutó el pasado 25 de abril en Nintendo Switch. Desde entonces, los fans de la franquicia se preguntan si el título llegará a más plataformas en el futuro. Por fortuna, sí lo hará y ocurrirá muy pronto.

Aniplex y CyberConnect2 confirmaron un port del juego para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. El título debutará en dichas plataformas el próximo 17 de julio. Incluirá el contenido lanzado en la versión para Switch y algunas novedades que llegarán a todas las plataformas.

Se confirmó que Kanao Tsuyuri se agregará como personaje jugable por medio de una actualización gratuita que llegará poco después del estreno del port para PlayStation, Xbox y PC.

Hay otra buena noticia para los fans, pues se reafirmó que Genya Shinazugawa también será un personaje jugable en algún momento de este verano. Por ahora, no se han confirmado más novedades para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!

Te recordamos que Entrenamiento Hashira, el nuevo arco del anime, debutará el próximo 12 de mayo. Así que sólo faltan un par de días para disfrutar los nuevos episodios.

