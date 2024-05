Demon Slayer se ha convertido en uno de los manga y anime más populares de los últimos tiempos, y esta vez quiso expandirse para sorprender a todos los amantes de los juegos de fiesta. Si estás buscando una propuesta divertida para tu Nintendo Switch, ahora tienes un título interesante que puedes disfrutar solo o en compañía de esos amigos a los que te gusta molestar.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! es una experiencia parecida a franquicias como Mario Party, pero con diferencias que solamente podría ofrecer el universo creado por Koyoharu Gotouge. Con ese punto aclarado, quiero hablarte de algunos aspectos que debes considerar para saber si el juego merece tu tiempo, así que te invito a guardar tu espada Nichirin y seguir leyendo para conocerlos.

Los dados son tan peligrosos como las espadas

Únete al mundo de Demon Slayer en escenarios que ya conoces

Quiero comenzar hablando sobre uno de los puntos más importantes en este tipo de juegos: los tableros. Déjame decirte que me sorprendió que los lugares fueran tan fieles a lo que hemos visto en el manga y anime. Si, como yo, eres seguidor de “Gonpachiro”, quedarás satisfecho al saber que hay un escenario para cada unos de sus momentos importantes.

El primer tablero está basado en Asakusa, el monte Fujikasane y el pueblo del Noroeste, lugares que vimos en el inicio del anime; el segundo muestra la mansión de los tambores y el monte Natagumo, que también formaron parte de los inicios de la historia; el tercero muestra el tren infinito y recuerda puras tristezas; el cuarto regresa al distrito del entretenimiento; y el quinto lleva a la aldea de los herreros.

Juega en escenarios conocidos

Sí, también pienso que son pocos tableros, pero me permitieron regresar a los lugares que recuerdo de la aventura de Tanjiro y es algo que agradecí como fan. Además, cada uno tiene opciones diferentes que dan variedad. Por ejemplo, me subí al tren infinito en su escenario para avanzar más rápido, mientras que en el tablero del distrito del entretenimiento tomé atajos cuando subí a los tejados de las casas.

Por último, me agradó que los escenarios se sintieran vivos. En ellos hay mucho movimiento con personajes que nos esperan en las casillas para ayudar con objetos, varias opciones para avanzar rápido y, claro, diferencias que ofrece el sistema de día y noche.

¿De qué trata este sistema? Voy a empezar diciéndote que la misión en cada partida es conseguir la mayor cantidad de Puntos de Rango y Monedas Kimetsu, que se obtienen al avanzar a través de las casillas y al ganar minijuegos. Eso sí, una vez que llegas a la casilla de destino, el sol se oculta y llega la noche, por lo que toca ir al lugar donde están los demonios para derrotarlos en batallas sencillas, pero emocionantes. Se siente una atmósfera distinta en cada caso y eso me gustó mucho.

Los demonios acechan en cada paso

Hay modos de juego para cada ocasión

CyberConnect2 y SEGA se encargaron de que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! tuviera lo necesario para ser una buena opción multijugador, lo que quiere decir que puede haber hasta 4 jugadores en tu fiesta local u online.

Lo mejor es que, además del juego principal en tableros, pude entrar en el modo Entrenamiento de habilidades para disfrutar los minijuegos de forma libre, en una competencia para conocer quién podía reunir más puntos y hasta en batallas de equipos. Estas posibilidades harán que tus reuniones otaku sean realmente divertidas.

Demuestra que el eres mejor cazador de demonios

La mala noticia está en el multijugador online, ya que fue realmente complicado conseguir personas para una partida. Intenté conectarme con otros usuarios en diferentes días y horas y siempre fue el mismo problema: la cuenta regresiva de la búsqueda llegaba a cero y yo seguía esperando un match… así como en mi vida romántica.

Dudo que esta situación sea un problema técnico y seguramente sólo se trata de que aún hay pocos usuarios activos en el juego, por lo que espero que con el paso de los días se pueda tener una partida online más rápido.

Es difícil encontrar partidas online

Hay minijuegos originales, pero son muy pocos

Otro punto importante en un título de fiesta son los minijuegos, así que desde que se anunció la entrega de Demon Slayer me pregunté si serían originales o una copia de los ya vistos en el género. Las dudas se disolvieron como un demonio a plena luz del día y debo confesar que tengo opiniones encontradas.

Te puedo confirmar que sí hay minijuegos originales que me hicieron pasar un buen rato. ¿Por qué digo que son originales? Porque, más allá de que sean ideas nunca vistas, aprovechan las características del mundo del manga y anime para ofrecer algo que nadie más puede. Ya sabes, algo relacionado con los cazadores de demonios.

Ayuda a Tanjiro en su entrenamiento

Los minijuegos que más me gustaron y que cumplieron con este requisito fueron algunos como Entrenamiento de la concentración total de Tanjiro, donde podía darle un golpe cada vez que se distrajera; La armoniosa actuación de Zenko, donde debía tocar algo de música junto a Zenitsu en el distrito del entretenimiento; y Personalización a escondidas, donde Inosuke trataba de afilar una espada a escondidas del enojón Hotaru Haganezuka.

También encontré minijuegos similares a los que hemos visto en varios juegos de tableros, como los típicos de dónde quedó la bolita (en este caso Nezuko), de pesca, los que ponen a prueba la memoria, de dibujar siguiendo líneas y algunos de deportes.

Nezuko sí aparece en la entrega

Además, los minijuegos dedican un espacio de su catálogo a unas batallas contra demonios algo intensas, ya que necesitan toda la atención y precisión de los Joy-Con al utilizarlos como una espada Nichirin. La mecánica es sencilla, simplemente debí observar las indicaciones de la pantalla para darle un golpe fuerte a Rui, Daki, Gyutaro, Gyokko, Hantengu, Akaza y otros utilizando los controles de movimiento que, gracias a Oyakata-sama, sí son precisos.

Tristemente, el catálogo quedó a deber mucho en cuanto a la cantidad de minijuegos disponibles. No puedo creer que tenga 35 en total, y si le quitamos las batallas de demonios (que son 11), nos quedan solamente 24 opciones que después de unas partidas hacen repetitiva la experiencia. Estos números encajan más con un DLC que con un juego completo, ¿no?

Es momento de hacerlo pagar por su crimen

Hay extras que dan un buen replay value

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! tiene otras opciones que aumentan sus posibilidades y que te motivan a regresar por más aunque no tengas con quien jugar. Una vez que terminaba una partida en el modo principal o que disfrutaba el acceso libre a los minijuegos, el título me premiaba con algunos objetos según mis récords. Aún así, hay otros coleccionables que solamente se pueden comprar y debía usar las monedas Kimetsu recolectadas para reclamarlos en un apartado llamado Sorteo.

En esa tienda pude comprar Avatares, las imágenes para personalizar mi tarjeta de jugador; Sellos, que permiten que los jugadores que esperan su turno puedan interactuar con reacciones; y Fondos de pantalla/Atuendos, donde conseguí otros elementos y hasta ropa para algunos de los 12 personajes elegibles, quienes conservan el humor característico de la saga.

Zenitsu siendo honesto

El juego no está localizado para Latinoamérica

Estamos en pleno 2024 y es necesario recalcar cuando un desarrollador no invierte tiempo en localizar un juego para que se disfrute en todas las regiones. Esta entrega incluye doblaje en japonés e inglés, pero sólo tiene subtítulos y menús en castellano, algo que me desagradó en varios momentos.

Lo peor es que CyberConnect2 y SEGA se tomaron el tiempo hasta para adaptar el logo del juego y que quedara con una frase muy española, así que es completamente ajena a México y Latinoamérica. Incluso en nuestra región el título aparece como Kimetsu no Yaiba - Guardianes de la noche - ¡A por todas! Y sí… me pregunté ¿es en serio?

“¡A por todas!”

En conclusión

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! es una propuesta interesante para los fans del manga y anime que disfrutan los juegos de fiesta. El título agrega tableros inspirados en lugares importantes de la aventura de Tanjiro, tiene el humor característico de la saga y otros elementos que han enamorado a los fans desde hace años.

Lo malo es que su catálogo de minijuegos es pobre y sus batallas contra demonios, aunque intensas y agradables, no pueden salvar la falta de variedad que condena a una experiencia repetitiva.

¿Le darás una oportunidad al juego? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News