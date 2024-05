Gratis: Xbox sorprende a los jugadores que esperan Hellblade II con un regalo

Senua's Saga: Hellblade II es el lanzamiento más importante de este mes y por gin llegará sólo en cuestión de días después de años de desarrollo. Por supuesto, los jugadores están llenos de hype y Xbox acaba de arrancar con la campaña publicitaria de la secuela.

La compañía sabe que el lanzamiento de Ninja Theory ha generado bastantes expectativas y es esperado por muchos jugadores. Por tal motivo, preparó un regalo especial para todos los fans de la saga: un fondo dinámico para Xbox de Senua's Saga: Hellblade II.

Ninja Theory hizo un excelente trabajo con la primera entrega de la franquicia. Por tal motivo, se espera mucho de Senua's Saga: Hellblade II. El título llegará el próximo 12 de mayo a Xbox Series X|S y PC, así que Xbox hizo un genial fondo dinámico para sus consolas.

En él vemos uno de los artes principales del juego donde Senua, la protagonista de la saga, lidia con sus demonios internos. La imagen en tonos oscuros luce espectacular, así que le dará un toque especial al fondo de un Xbox Series X o Series S.

Es muy sencillo conseguir el tema dinámico de forma gratuita. Únicamente debes encender tu consola y dirigirte al apartado de Configuración. Ahí selecciona Personalización, luego Mi Fondo y en la última pestaña encontrarás el grupo de fondos dinámicos que ha lanzado Xbox.

Basta con que selecciones el nuevo tema de Senua's Saga: Hellblade II para que se asigne a tu pantalla principal. En sus redes sociales, Ninja Theory publicó un breve video para mostrar el fondo dinámico en acción. Lo puedes ver a continuación:

The Senua's Saga: Hellblade II dynamic background is available now for your Xbox Series X|S! pic.twitter.com/VLJhVPZoNT