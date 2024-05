“Compren Hellblade II”, fans de Xbox creen que Ninja Theory cerrará si el juego fracasa

Microsoft y Xbox cerraron Arkane Studios y Tango Gameworks esta semana. Los fans de la marca ahora temen por el futuro de otros estudios de igual o menor tamaño que están en manos de las compañías, entre ellos Ninja Theory.

Dicho equipo está a nada de lanzar Senua's Saga: Hellblade II, título muy esperado que ha pasado años en desarrollo. Los seguidores de la franquicia hicieron un llamado a la comunidad y pidieron apoyar la secuela, pues temen que sea un fracaso y eso impacte en el futuro de Ninja Theory.

Jugadores están preocupados por Hellblade II y Ninja Theory

Jugadores sienten incertidumbre por Ninja Theory

Los jugadores de Xbox y la comunidad en general temen por el futuro de diversos estudios de Xbox. El cierre de Tango Gameworks tuvo un fuerte impacto, pues el último proyecto del estudio fue Hi-Fi RUSH, un título con una excelente recepción que fue galardonado en diversos premios. Sin embargo, esto no fue suficiente para que sus creadores siguieran activos.

Hay quienes ya comparan esta situación con la de Ninja Theory y Senua's Saga: Hellblade II, pues esperan que el título sea muy bien recibido y que sea aclamado tanto por la crítica como por los jugadores.

No obstante, tienen miedo de que el título no cumpla las expectativas financieras de Microsoft y Xbox. Creen que esto impactaría en el futuro de Ninja Theory, así que algunos de sus fans pidieron votar con la cartera y apoyar al juego en su lanzamiento. Esto implica no disfrutarlo necesariamente en Xbox Game Pass.

"Si queremos que Ninja Theory siga prosperando, y estás interesado en Hellblade II, ¡es crucial que compres Hellblade II! ¡Compra el juego! ¡Compra el juego! ¡Compra el maldito juego!”, afirmó un usuario de X.

Parte de la comunidad se mostró de acuerdo con esta postura, pues creen que es importante apoyar un título como la secuela y a un estudio como Ninja Theory. Otros jugadores estuvieron en desacuerdo, pues opina que no tienen la obligación de “salvar” a un estudio que pertenece a una de las compañías más ricas del mundo.

La publicación también reavivó la discusión sobre la nueva estrategia de Xbox y el proyecto de Microsoft a largo plazo. Si bien no hay indicios de que Ninja Theory esté en riesgo, sabemos que el gigante tecnológico planea más recortes en el futuro.

Fans piden comprar Hellblade II

