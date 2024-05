Presidenta de Xbox explica cierre de Tango y más estudios; la tunden en redes

Xbox sigue metido en la polémica tras el cierre de 4 estudios, entre ellos Tango Gameworks del exitoso Hi-Fi RUSH. Los fans están a la espera de lo que tengan qué decir los líderes de la marca más allá de comunicados oficiales y la primera en tratar el tema fue Sarah Bond, presidenta de Xbox, pero el resultado no fue el esperado.

Durante su participación en el evento Bloomberg Technology Summit, Sarah Bond fue cuestionada sobre al reciente cierre de Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games y Roundhouse Games. El mundo del gaming quería saber la razón de esta decisión y la respuesta de la jefa de Xbox fue: "siempre es extraordinariamente difícil cuando tienes que tomar estas decisiones. Cuando observamos esas tendencias fundamentales, sentimos una profunda responsabilidad de asegurarnos de que los juegos que hacemos, los dispositivos que construimos, los servicios que ofrecemos estén ahí en todo momento. Incluso cuando la industria no está creciendo, cuando estás en un momento de transición. La noticia que anunciamos a principios de semana es el resultado de eso, en nuestro compromiso de asegurarnos de que el negocio sea saludable a largo plazo. Realmente, en este momento, para nosotros y nuestros equipos, nuestro enfoque está en las personas afectadas y en hacer todo lo que podamos para ayudarlos en esta difícil transición".

Xbox president Sarah Bond responds to a question from Bloomberg's @dinabass about why Hi-Fi Rush developer Tango Gameworks was shut down. Full interview here: https://t.co/te5Trhut0Q pic.twitter.com/LGs0n9iV0t