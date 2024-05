Capcom suma 11 años fiscales con crecimiento y ganancias

Mientras compañías importantes de la industria de los videojuegos siguen con ajustes tratando de sanear sus finanzas tras la borrachera de expectativas post pandemia (lo cual se traduce en despidos, cierres y cancelaciones) otras empresas gozan del éxito de su modelo de negocio haciendo bien las cosas y sin pretensiones. Tal es el caso de Capcom cuyo reciente reporte financiero expone su gran momento.

Capcom presentó su reporte financiero anual correspondiente con el año fiscal que concluyó en marzo de 2024. La compañía japonesa está de fiesta pues sumaron 11 años fiscales registrando aumentos en ingresos y ganancias gracias a los buenos resultados que han tenido sus videojuegos en el mercado. Asimismo, durante el año fiscal que culminó se registró un aumento de 21% en ventas netas, los ingresos operativos crecieron 12.3% y una de las cifras más importantes fue la venta de 45.89 millones de copias de su catálogo durante el año fiscal que corrió de abril de 2023 a marzo de 2024, récord histórico pues jamás habían vendido tanto.

Capcom reports record high net sales and 7 consecutive years of record high profits!



- Achieved 11 consecutive years of operating profit growth!

- Net sales up 21%

- Operating income up 12.3%

- Achieved this with Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2 and acquiring new fans of its… pic.twitter.com/GmLp4k5qDN