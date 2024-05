Directivo de Tango responde a Xbox y presume premios de Hi-Fi RUSH

La tensión entre los extrabajadores de Tango Gameworks y Xbox no se ha hecho esperar luego de que se anunciara, de forma repentina, el cierre del estudio japonés que logró relevancia y éxito con franquicias como The Evil Within y Hi-Fi RUSH. En medio de la sorpresa, un directivo del estudio respondió de forma irónica al polémico comentario de Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios.

Kazuaki Egashira de Tango Gameworks cuestiona a Matt Booty y Xbox

Por medio de una publicación en su cuenta de X, Kazuaki Egashira, quien fuera gerente de proyectos de Tango Gameworks, dio una bofetada con guante blanco a Matt Booty y a Xbox luego del cierre del estudio japonés. El directivo mostró en imágenes los premios y reconocimientos obtenidos por Hi-Fi RUSH, un juego que se lanzó de forma sorpresiva con una propuesta fresca y cuya diversión y calidad le hizo ganarse al mundo. Estas fotos fueron acompañadas por la frase "¿No es suficiente?".

Esta publicación es una respuesta a las declaraciones de Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, quien mencionó que la marca y su negocio "necesitan en este momento juegos de menor escala que les garanticen prestigio y premios", prácticamente lo que hizo Tango Gameworks con Hi-Fi RUSH, por lo que esta perspectiva del directivo norteamericano fue considerada un sin sentido.

Actualmente, los fans de Hi-Fi RUSH lamentan el cierre de Tango Gameworks, pero han tenido un gesto noble para con el juego y el estudio japonés pues iniciaron un bombardeo con reseñas positivas en Steam para que su calificación mejores y más jugadores conozcan la valía de este título.

Lamentablemente, el cierre de Tango Gameworks no era algo que, siquiera, se rumorara, fue sorpresivo y muestra de ello es que el estudio tenía planes para la secuela y estaba listo para su desarrollo cuando fueron notificados del final de su historia.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente 1, Fuente 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp