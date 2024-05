Xbox Game Pass ya confirmó estos atractivos estrenos de día 1 para junio

Microsoft aún no ha revelado los juegos que Xbox Game Pass recibirá en la segunda mitad de mayo; sin embargo, ya conocemos algunos de los juegos que llegarán al servicio en junio. Por ahora, se han confirmado 2 estrenos de día 1: un atractivo juego de horror y un adorable simulador que promete muchas horas de diversión.

Entérate: ¿Call of Duty y todos los juegos first-party de Xbox llegarán día 1 a Game Pass? Microsoft responde

¿Qué juegos llegarán a Xbox Game Pass en junio?

Más estrenos de día 1 están en camino a Xbox Game Pass

El primer título de junio confirmado para Xbox Game Pass es ideal para los amantes del horror y los juegos narrativos. Se trata de Still Wakes the Deep, lo nuevo de The Chinese Room y Secret Mode que debutará el próximo 18 de junio.

El título te pone en los zapatos de un trabajador de una plataforma petrolera. Estarás en peligro, pues se perdieron todas las comunicaciones y no hay forma de salir del lugar. Tendrás que buscar a la tripulación perdida mientras enfrentas un horror desconocido que está a bordo.

El otro juego confirmado para el servicio es Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends, simulador de Catch & Release y Humble Games que debutará el próximo 4 de junio. Se trata de un juego que te dejará cumplir tu sueño de convertirte en un chef de sushi.

Llegarás a Rolling Hills para administrar un local de comida japonesa junto con un peculiar robot que te ayudará en múltiples tareas. Deberás crear recetas, comprar ingredientes, deleitar a tus clientes con comida deliciosa y completar más tareas para ser un éxito.

Como te comentamos, ambos títulos son estrenos de día 1 para Xbox Game Pass. Por ahora, no se han confirmado más juegos para julio. Abajo puedes ver trailers de los títulos mencionados:

Por si te lo perdiste: Xbox Game Pass tiene un gran problema y necesita juegos como GTA VI y CoD para ser sostenible

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente