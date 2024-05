Stellar Blade cautiva Japón con miles de copias vendidas

Luego de varios años de desarrollo, el primer título de consolas de SHIFT UP, Stellar Blade, tuvo un buen recibimiento en todo el mundo. Japón fue una de las regiones que favoreció mucho el proyecto del estudio surcoreano a tal grado que lo prefirió en medio de fuertes títulos debutantes.

Famitsu acaba de revelar las cifras de ventas de juegos en formato físico del par de semanas que comprendieron del 22 de abril al 5 de mayo de 2024, que son festivas en Japón por la Golden Week.

Stellar Blade tuvo un debut potente en Japón

Como se esperaba, Stellar Blade logró vender 48,998 unidades, lo suficiente para hacerse de la posición más alta en su semana de lanzamiento. No se trata de una cifra exorbitante, pero debemos recordar que estamos hablando de una franquicia naciente que llegó al 2.º sistema más popular de la región. Marcando así un debut fuerte en Japón para la primera franquicia de consolas de SHIFT UP.

Para ponerlo en contexto, basta con recordar que un exclusivo reciente de Nintendo Switch, Princess Peach: Showtime! vendió 77,562 copias en su semana de estreno.

Stellar Blade ha generado buenos resultados a SHIFT UP y Sony

El título de SHIFT UP tuvo competencia, puesto que también se estreno SaGa Emerald Beyond (casi 22,000 copias), Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! (13,039 copias), SAND LAND (poco más de 10,000 copias) y ninguno logró vender más. De hecho, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes también debutó esta semana y, si bien las ventas combinadas de la versión de Nintendo Switch y consolas PlayStation superaron a las de Stellar Blade, las ventas en 2 semanas del juego de SHIFT UP exclusivo para PlayStation 5 fueron superiores a las de ambas versiones.

Desafortunadamente, el reinado de Stellar Blade duró poco, puesto que en la segunda semana las poco más de 18,000 unidades vendidas no fueron suficientes para ganarle a Endless Ocean Luminous, que disfrutó su semana de estreno con 28,345 copias vendidas.

A continuación puedes ver la lista de ventas combinadas de las 2 últimas semanas en Japón (vía Gematsu).

Ventas de software

Stellar Blade — 67,131

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Nintendo Switch) — 46,729

Endless Ocean Luminous — 28,345

Mario Kart 8 Deluxe — 21,089

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PlayStation 5) — 19,434

SaGa Emerald Beyond — 18,434

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! — 17,404

Princess Peach: Showtime! — 17,171

Super Mario Bros. Wonder — 16,080

Minecraft — 14,083

Ventas de hardware

Nintendo Switch OLED — 72,592

PlayStation 5 — 43,033

Nintendo Switch Lite — 16,247

Nintendo Switch — 11,199

PlayStation 5 Edición Digital — 6501

Xbox Series X — 2982

Xbox Series S — 2353

PlayStation 4 — 202

Stellar Blade ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

