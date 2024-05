Evento de Five Nights at Freddy's se avecina y tendría sorpresas para coleccionistas

La fiebre de Five Nights at Freddy's pudo bajar tras meses del estreno de la película y la confirmación de una secuela, pero eso no quiere decir que no se avecinen novedades de la franquicia; al contrario, al parecer habrá un evento que ningún coleccionista de la serie querrá perderse.

Quizá la información en torno a la nueva película de Five Nights at Freddy's llegará con cuentagotas en los próximos meses, pero la serie está celebrando su 10.º aniversario y ya se anticipó que habrá noticias para festejarlo.

No olvides seguirnos en Google News.

Muy pronto habrá un evento de Five Nights at Freddy's

Como parte de las celebraciones, se sabe que Youtooz producirá un montón de coleccionables no sólo inspirados en el filme, sino también en los videojuegos. Ya se presentaron algunos y al parecer prepara un evento para revelar más figuras y peluches y más detalles.

Primero debes saber que la compañía encargada de los coleccionables compartió a través de redes sociales una imagen promocional en la que se alcanzan a ver las siluetas de las figuras inspiradas en la película que lanzará este año.

Las figuras de Youtooz de Five Nights at Freddy's están cerca

Con un poco de imaginación es posible identificar en la imagen la figura de Steve Raglan, la cual se había filtrado hace algunos días. Asimismo, se puede distinguir que en la selección también se encuentran Spring Bonnie, el Ballon Boy, Doug, Mike con la cabeza de Freddy y Vanessa Shelly.

Adicionalmente, Youtooz habría anticipado un evento próximo, puesto que en su perfil de Instagram es posible ver que tiene un evento agendado para el viernes 24 de mayo a la 1:00 PM (hora de la Ciudad de México).

Por si te lo perdiste: así de adorable será el peluche de Abby de la película de Five Nights at Freddy's.

La compañía no ofreció detalles de lo que esto significa, pero se especula sobre la posibilidad de que sea el día en el que se revelen formalmente estas figuras de la película, así como la fecha de lanzamiento o de inicio de preorden de más coleccionables de la serie. Lo mejor es que al parecer las preórdenes no serán limitadas.

Por si fuera poco, filtradores aprovecharon la publicación para recordar que la compañía tiene en producción más figuras, peluches y hasta broches de la franquicia, a continuación puedes verlos (vía JonnyBlox y youtooz_news).

Youtooz estaría preparando todos estos coleccionables de Five Nights at Freddy's

¿Estás interesado en alguno de estos coleccionables de Five Nights at Freddy's? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

La película de Five Nights at Freddy's se estrenó en octubre de 2023. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

Video relacionado

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp