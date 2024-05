Próximo juego de The Legend of Zelda rompería tradición de la serie

Pese a que The Legend of Zelda no es tan popular en Japón como en Occidente, se mantiene como una de las franquicias más importantes de Nintendo. De hecho, la compañía tiene grandes planes para Link y compañía y al parecer entre ellos está uno que sería algo inédito para la serie.

Décadas atrás, Nintendo le dio la oportunidad a la Princesa Peach de protagonizar su propio juego y al parecer sigue el turno de la Princesa Zelda. Por increíble que parezca la idea, la verdad es que Nintendo estaría preparando un el primer juego de la franquicia protagonizado por la monarca del Reino de Hyrule.

¿Nintendo está desarrollando un juego protagonizado por la Princesa Zelda?

Esta información proviene de PapaGenos, uno de los informantes de la industria con mejor historial de predicciones. Este mismo informante filtró sorpresas de Nickelodeon All-Star Brawl, así como la revelación de Mario vs. Donkey Kong y Metroid Prime Remastered.

"Tears of the Kingdom tenía un gran diseño de Zelda. Creo que nos deben un juego en el que Zelda sea el personaje principal. Me parece que una aventura de Hyrule como esa es algo que los fans quieren, ahora es el momento", expresó el informante.

Nintendo estaría desarrollando un juego con Zelda como protagonista

El mensaje en sí no es muy revelador, puesto que PapaGenos lo expresa como una simple opinión; no obstante, lo interesante es que en el mensaje en inglés aparecen ciertas palabras con mayúscula inicial, que si se extraen y se leen en orden de aparición dicen: "ESTO ES UNA PISTA".

No sería el primer título de la serie en el que sería posible controlar a la Princesa Zelda, pero sí sería la primera vez en la que esto ocurre en un juego de la serie principal o en un potencial spin-off à la Princess Peach o Tingle.

Está de más recordar que esta información es extraoficial y podría no ser acertada al final, así que te invitamos a no tomarla como confirmación.

Por si te lo perdiste: Nintendo venderá el mejor coleccionable de The Legend of Zelda, pero se agotó al instante.

