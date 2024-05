Nuevo juego de Prince of Persia se retrasa por culpa de Hades II

Luego de una sequía de juegos de Princes of Persia para consolas, Ubisoft está consintiendo a los fans de la serie con 2 entregas en el mismo año. El segundo llegaría unos cuantos días después, pero acaba de ser retrasado y la culpa la tiene parcialmente Hades II.

Tal como lo reveló la compañía francesa hace 1 mes, estudio de Dead Cells está trabajando en un roguelike 2D de la franquicia llamado The Rogue Prince of Persia, el cual debutaría el próximo martes 14 de mayo en fase de Acceso Anticipado. Sin embargo, hubo un cambio de planes.

Así lo anunció la propia desarrolladora del título, Evil Empire, a través de su cuenta oficial de Twitter (X).

"Viendo que todos y sus mamás están jugando ese título (incluyendo nuestro equipo completo... y sus mamás) hemos decidido dejar que las personas se diviertan con él antes de que lancemos The Rogue Prince of Persia", expresó Evil Empire en su comunicado.

El estudio no tuvo empacho de reconocer que Hades II es uno de los juegos más esperados de 2024 y que coincidentemente es del mismo género que The Rogue Prince of Persia, por lo que prefirió hacer el retraso por el bien de su proyecto y lanzarlo una vez que el furor por Hades II se haya calmado un poco.

Recordemos que Ubisoft e Evil Empire anunciaron en abril la fecha de estreno de The Rogue Prince of Persia y, si bien lo había revelado antes, Supergiant Games decidió lanzar Hades II sorpresivamente esta semana también en Acceso Anticipado y ha logrado ser de lo más vendido en Steam.

Ubisoft y Evil Empire retrasarán The Rogue Prince of Persia para no competir con Hades II

¿Cuánto se retrasará The Rogue Prince of Persia?

Las buenas noticias son que la espera para poder jugar el roguelike de Prince of Persia no debería ser larga, pues Evil Empire prometió que el próximo lunes, 13 de mayo, compartirá una nueva fecha de lanzamiento.

Asimismo, mencionó que este tiempo extra será empleado para seguir puliendo el título y arreglar algunas inconsistencias y bugs del producto que se lanzará en Acceso Anticipado, y aprovechó para advertir que su parche de día 1 será algo pesado.

"Entendemos completamente que éstas son noticias molestas de escuchar para todos los que esperan jugar el título, especialmente tan cerca del lanzamiento anticipado", comentó la desarrolladora. "Sólo nos queda aceptar la culpa, pedir perdón y esperar su comprensión. ¡La espera valdrá la pena! Gracias por su paciencia".

The Rogue Prince of Persia está en desarrollo para PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

