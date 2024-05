Filtran primer exclusivo para Nintendo Switch 2; sería un port de un título de Wii U

Los rumores en torno a la nueva consola de Nintendo serán más fuertes de ahora hasta que la compañía la confirme en los próximos meses. Mucho se ha dicho sobre sus especificaciones, pero poco sobre los juegos que llegarán al flamante sistema y al parecer uno de ellos sería una versión nueva de un título del malogrado Wii U.

Sabemos lo anterior gracias a Midori, una informante con un historial de predicciones impecable. Si bien la usuaria se especializa en filtraciones de SEGA, no es ajena a otras compañías y como muestra está una filtración sobre el que sería uno de los primeros juegos exclusivos first-party de la próxima consola de Nintendo, el cual tendría nombre clave "U-King-O".

No olvides seguirnos en Google News.

Nueva versión de The Legend of Zelda: Breath of the Wild estaría en camino

Lo más interesante es que este proyecto secreto sería una versión mejorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que originalmente fue desarrollado para Wii U, pero que al final fue simultáneamente lanzado en marzo de 2017 para Nintendo Switch.

Tal como el usuario Skipp936553 señaló, Nintendo tiene la costumbre de nombrar sus ports para Nintendo Switch usando el título o nombre clave del juego original más el sufijo "-S", tal como ocurrió con Captian Toad: Treasure Tracker para Nintendo Switch, Kinopio-S. El nombre clave de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para Nintendo Switch es "U-King-S", por lo que "-O" sería el sufijo que Nintendo usaría para su nueva consola.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild estaría disponible en 3 consolas

¿The Legend of Zelda: Breath of the Wild para Nintendo Switch 2 tendrá novedades?

Desafortunadamente, la informante no compartió más detalles, posiblemente por lo prematuro del proyecto; no obstante, si los rumores en torno a las especificaciones del Nintendo Switch 2 resultan ciertos, es muy probable que la siguiente consola de Nintendo sea más poderosa y, por lo tanto, no se trataría de un simple port de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, si no que bien podría catalogarse un remasterización porque ofrecería la mejor manera de jugar el galardonado título, lo cual llama la atención si consideramos que el supuesto Nintendo Switch 2 ofrecería retrocompatibilidad con títulos de Nintendo Switch según los rumores.

Debemos mencionar también que otros títulos que recibieron este tratamiento, como Captian Toad: Treasure Tracker o Mario Kart 8, incluyeron contenido que no apareció en la versión original, por lo que se espera que ocurra lo mismo con la rumorada nueva versión de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

No está de más recordarte que esta información proviene de una informante y, por lo tanto, no es oficial. Dicho lo anterior, te invitamos a tomarla como tal y no como una confirmación.

Te mantendremos informado.

Por si te lo perdiste: Nintendo rompería una tradición con próximo juego de The Legend of Zelda.

¿Crees que Nintendo prepara una remasterización de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para el Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con The Legend of Zelda si visitas esta página.

Video relacionado

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp