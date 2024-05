PS Plus te deja disfrutar el exclusivo más polémico de PS5 sin costo adicional

PlayStation Plus surgió en 2010 como un servicio complementario de PSN que ofrece ventajas exclusivas, como almacenamiento en la nube y juegos mensuales. Desde entonces ha evolucionado para ofrecer más ventajas que nunca. En esta ocasión, los suscriptores del plan más caro ya pueden disfrutar el exclusivo más polémico de PS5 sin costo adicional.

Desde 2022, el programa de Sony se divide en 3 niveles, cada uno con sus propias ventajas exclusivas que los suscriptores pueden aprovechar en cualquier momento. PS Plus Premium (Deluxe) es el tier más completo y ofrece, entre muchas otras cosas, acceso a las pruebas de juego.

Como su nombre sugiere, estas pruebas son una especie de “demos” que permiten a los miembros del servicio disfrutar estrenos recientes y otros títulos interesantes por tiempo limitado. La colección crece con regularidad, y acaba de recibir un controversial exclusivo de PlayStation 5.

PlayStation Plus te permite jugar The Last of Us Part II Remastered sin costo extra

Si eres suscriptor de PS Plus Premium (Deluxe), te alegrará saber que se acaba de agregar una nueva prueba de tiempo limitado. En específico, podrás disfrutar The Last of Us Part II Remastered, la nueva versión del polémico título narrativo de Naughty Dog.

La prueba ya se encuentra disponible y puedes descargarla sin costo adicional desde la PS Store de tu PlayStation 5. Debes saber que tiene una duración de 2 horas, por lo que sólo tendrás tiempo para conocer la introducción de la campaña principal y familiarizarte con el contexto narrativo.

Si deseas continuar la aventura para saber cómo se desenvuelve la travesía de Ellie y Abby, tendrás que adquirir The Last of Us Part II Remastered. En este momento, cuesta $49.99 USD en la tienda digital de PlayStation.

Disfruta gratis The Last of Us Part II Remastered con tu suscripción de PS Plus Deluxe

Si optas por disfrutar el juego a través de esta prueba gratuita, debes saber que la cuenta regresiva inicia justo en el momento en el que abres la aplicación por primera vez. Con esto en mente, lo mejor será que aproveches al máximo cada minuto de las 2 horas que dura el demo de PS Plus Deluxe.

Sin duda, el servicio coscintió a los suscriptores en las últimas semanas. En días recientes, agregó pruebas gratuitas para Exoprimal y TopSpin 2K25, así como otros títulos.

¿Qué es The Last of Us Part II Remastered?

Por si no lo conoces, déjanos decirte que The Last of Us Part II Remastered es la versión remasterizada del controversial título que debutó originalmente para PlayStation 4. Además de incorporar mejoras sutiles en el desempeño y el apartado visual, presenta nuevo contenido que enriquece el paquete.

Esta versión remasterizada incluye Lost Levels, un apartado detrás de escena donde los desarrolladores comparten comentarios sobre el proceso de producción. Sin duda, el añadido más interesante es No Return, un modo roguelike donde tendrás que sobrevivir a oleadas de enemigos mientras juegas como Ellie, Joel, Dina y otros personajes.

Naturalmente, The Last of Us Part II Remastered recibió críticas debido a que muchos jugadores argumentaron que un remaster era innecesario. A pesar de que es uno de los exclusivos más polémicos de PS5, recibió muy buenas calificaciones. En este momento presume una calificación promedio de 90 en Metacritic.

A pesar de las críticas, The Last of Us Part II Remastered recibió muy buenas calificaciones

Pero cuéntanos, ¿le darás una oportunidad a este juego de PS5? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con The Last of Us Part II Remastered o visita esta página para encontrar más información sobre PlayStation Plus.

