¿Assassin's Creed Shadows saldrá en PS4 y Xbox One? No te emociones

Históricamente, Ubisoft es una de las compañías que más prolonga sus lanzamientos luego de la llegada de consolas de nueva generación procurando cubrir la mayor parte posible de mercado. El año pasado, Assassin's Creed Mirage también debutó en PlayStation 4 y Xbox One, así que la expectativa se encuentra en lo que sucederá con la entrega de este año, pero no hay buenas noticias.

Hoy, Ubisoft inició con la campaña promocional de Assassin's Creed Shadows, la nueva entrega de la franquicia que estará inspirada en el Japón Feudal y cuyo primer avance se mostrará el próximo miércoles 15 de mayo. Al hacer públicos algunos detalles oficiales, el sitio oficial del juego en la tienda digital de Ubisoft mencionaba que estaría disponible en PS5, Xbox Series X|S, PC y PS4, no así Xbox One, por lo que se consideró extraño que la compañía francesa se saltara la consola de generación pasada de Microsoft.

