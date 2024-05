Five Nights at Freddy's celebrará sus 10 años con figura de edición especial

Este año es uno muy importante para Scott Cawthon y sus seguidores, puesto que marca el 10.º aniversario de Five Nights at Freddy's. Por supuesto, el creativo no dejará la oportunidad de festejar este acontecimiento con sus fans y acaba de anticiparse una de las sorpresas.

En agosto de 2014 debutó Five Nights at Freddy's y 10 años han sido suficientes para convertir al indie en una de las franquicias más populares hoy por hoy con millones de fans en todo el mundo.

Pues bien, todos ellos o por lo menos los coleccionistas querrán prepararse para el próximo agosto, puesto que acaban de anunciar que un coleccionable muy especial llegará ese mes.

Youtooz prepara una figura muy especial de Five Nights at Freddy's

Sabemos esto gracias al director general y cofundador de Youtooz, Austin Long, que reveló la sorpresa al ser cuestionado a través de Discord (vía youtooz_news, Twitter) sobre los coleccionables que lanzarán con motivo del 10.º aniversario de Five Nights at Freddy's.

De acuerdo con Long, aún se está planeando la mercancía de aniversario, pero confirmó que entre los productos estará una figura de edición especial de 8 pulgadas, que será la primera en su tipo, pues marcará el debut de una nueva categoría de coleccionables Youtooz, que, dicho sea de paso, está preparando varios productos de la franquicia en general.

Las malas noticias son que no se ofrecieron detalles al respecto, por lo que los fans tendrán que ser pacientes para descubrir de qué personaje será esta figura, así como los demás productos de la colección.

Por si te lo perdiste: muy pronto se revelarán sorpresas sobre los coleccionables de la película de Five Nights at Freddy's.

¿Qué figura te gustaría que lanzara Youtooz? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

La película de Five Nights at Freddy's se estrenó en octubre de 2023. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

