Xbox Game Pass recibirá pronto juegazos AAA y atractivos estrenos de día 1

Microsoft compartió esta mañana muy buenas noticias para los usuarios de Xbox Game Pass, pues confirmó la llegada de 11 nuevos títulos al servicio. En cuestión de días, los suscriptores podrán disfrutar populares y esperados juegos AAA, estrenos de día 1 y atractivas propuestas independientes.

Senua’s Saga: Hellblade II y más juegazos llegarán a Xbox Game Pass

Los usuarios del servicio no deben esperar para disfrutar más títulos con su suscripción, pues Brothers: A Tale of Two Sons regresó hoy por sorpresa a su catálogo luego de una ausencia de varios meses. Lo mejor de todo es que otros atractivos juegos llegarán en sólo unos cuantos días.

Por supuesto, Senua’s Saga: Hellblade II es el lanzamiento más importante del mes para el servicio, pues el título de Ninja Theory es uno de las producciones más esperadas y, además, llegará como el estreno de día 1 más destacado de mayo.

Por si fuera poco, Xbox Game Pass y PC Game Pass recibirán otros geniales AAA como Immortals of Aveum y Lords of the Fallen. El primero de ellos se unirá como parte de EA Play, así que será necesario tener una suscripción Ultimate para disfrutarlo.

La lista de novedades se complementa con geniales juegos independientes como Chants of Sennaar, Moving Out 2, Humanity y más. Por último, Galacticare, Rolling Hills y Hauntii son otros estrenos de día 1 para el servicio. Abajo puedes ver la lista completa de juegos:

Atractivos juegos se sumarán a Xbox Game Pass

Ya disponible:

Brothers: A Tale of Two Sons (consolas, PC y nube)

15 de mayo:

Chants of Sennaar (consolas, PC y nube)

16 de mayo:

Immortals of Aveum (Xbox Series X|S, PC y nube)

EA Sports NHL 24 (consolas)

21 de mayo:

Senua’s Saga: Hellblade II (Xbox Series X|S, PC y nube)

23 de mayo:

Galacticare (Xbox Series X|S, PC y nube)

Hauntii (consolas, PC y nube)

28 de mayo:

Moving Out 2 (consolas, PC y nube)

30 de mayo:

Humanity (consolas, PC y nube)

Lords of the Fallen (Xbox Series X|S, PC y nube)

4 de junio:

Firework (PC)

Rolling Hills (consolas, PC y nube)

