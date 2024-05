Estos 6 atractivos títulos se van de Xbox Game Pass y te arrepentirás de no jugarlos

Xbox Game Pass recibirá atractivos juegos en lo que resta de mayo; sin embargo, también llegó el momento de despedirse de populares títulos. Microsoft reveló que 6 juegos tienen los días contados y que dejarán de estar disponibles a finales de este mes.

Estos títulos tienen los días contados en Xbox Game Pass

Te queda poco tiempo para disfrutar 6 juegos en Xbox Game Pass

Hay malas noticias para los fans de los juegos de peleas y el anime, pues JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle será uno de los juegos que dejarán Xbox Game Pass y PC Game Pass en unas cuantas semanas. El título basado en la obra de Hirohiko Araki fue bien recibido, así que más de un entusiasta del género lo extrañará.

Como te comentamos, la lista también incluye juego de corte arcade y atractivos títulos independientes. Entre ellos están Pac-Man Museum Plus, Chicory: A Colorful Tale, Little Witch in the Woods y Farworld Pioneers.

Por último, los fans de Railway Empire II tienen pocos días para seguir disfrutando la secuela. Todos los juegos mencionados dejarán de estar disponibles el próximo 31 de mayo, así que aún quedan algunas semanas para conocerlos.

Como siempre, Microsoft recordó a los jugadores que pueden adquirir los títulos con un descuento especial siempre y cuando tengan activa su suscripción a Xbox Game Pass. Abajo te dejo la lista de juegos que dejarán el servicio para consolas, PC y la nube:

Chicory: A Colorful Tale

Farworld Pioneers

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle

Pac-Man Museum Plus

Little Witch in the Woods

Railway Empire II

