“No hay límite”, Chris Pratt cree que podría haber un Universo Cinematográfico de Nintendo

Las adaptaciones de videojuegos finalmente se despojaron de la mala fama y ya demostraron que son producciones capaces de cautivar tanto a los fanáticos como a la crítica. Super Mario Bros. La Película fue un proyecto divisivo, pero generó millones en ganancias. Gracias a su buena recepción tendrá una secuela, y parece que apenas es la punta del iceberg.

La cinta protagonizada por el fontanero bigotudo cosechó grandes éxitos tras su estreno en cines. Aunque recibió críticas mordaces por parte de la prensa, fue del agrado de los fanáticos. En consecuencia, se convirtió en el segundo filme más taquillero de 2023 con una recaudación aproximada de $1360 MMDD.

Como era de esperar, Nintendo planea aprovechar este éxito y dio luz verde a la producción de una secuela en marzo de 2024. Parece que también tiene la intención de llevar otras de sus franquicias a la gran pantalla, o al menos eso es lo que sugirió uno de los protagonistas de Super Mario Bros. La Película.

Video relacionado: Películas y series de videojuegos que llegarán en 2024

Tras el éxito de Super Mario Bros. La Película, ¿habrá un Universo Cinematográfico de Nintendo?

En una entrevista reciente, Chris Pratt, quien interpretó al hermano de Luigi en el filme animado de Illumination y Universal Pictures, reveló que es probable que haya varias películas ambientadas en las franquicias de Nintendo en los próximos años.

“Creo que durante la próxima década veremos muchas historias que surgen de ese mundo. Me sentí emocionado, honrado y bendecido por ser parte de la primera y, de ahora en adelante, estoy abierto a hacer todo lo que quieran de mí, pero no puedo decir mucho. Estoy tan emocionado como todos los demás”, dijo la estrella de Hollywood.

Ahora, el actor de 44 años volvió a reafirmar su deseo de ver más largometrajes basados en las franquicias de la compañía japonesa; sin embargo, fue más allá e insinuó que un Universo Cinematográfico de Nintendo interconectado podría existir en algún punto.

Super Mario Bros. La Película es uno de los largometrajes animados más exitosos de la historia

“¡Oh, amigo! Hay mucho por explorar. Hay décadas de [juegos] por explorar, no solo con Mario, Peach, Donkey Kong, Luigi, Bowser y Yoshi; eso ya se adelantó al final [de la primera película]. Pero me entusiasma. De pequeño era un fanático de Nintendo, así que sólo pensar en como se podría crear todo, desde The Legend of Zelda hasta el Universo Cinematográfico de Nintendo, y cómo podrá ser para todos estos personajes me encanta. No hay límites”, señaló Chris Pratt en una entrevista con Screen Rant.

En caso de que Nintendo prepare otras adaptaciones de sus sagas más populares, se desconoce si formarán parte de un universo interconectado, tal como sucede en el MCU de Disney y Marvel Studios. Además de Super Mario Bros. La Película 2, una cinta live-action de The Legend of Zelda ya esté en camino de la mano del director Wes Ball.

Por supuesto, la esperanza de los fanáticos es ver eventualmente una película de Super Smash Bros., que reúne a los personajes más populares de las franquicias de Nintendo. ¿Eso es posible? Sólo el tiempo lo dirá.

En lo que respecta a Super Mario Bros. La Película 2, ya sabemos que Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto se desempeñarán otra vez como productores, y se espera que la dupla Aaron Horvath y Michael Jelenic asuma la dirección. Llegará a los cines el 3 de abril de 2026.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver un Universo Cinematográfico de Nintendo?

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Super Mario Bros. La Película.

Video relacionado: Videojuegos que deberían ser películas o series

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente