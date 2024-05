Grand Theft Auto VI ya tiene ventana de lanzamiento; Take-Two confía en que será un éxito

La pregunta que se hacen millones de jugadores es ¿Cuándo sale Grand Theft Auto VI? No es para menos, pues GTA V fue un hito en la historia de los videojuegos y la expectativa está en todo lo alto. Hasta hace unas horas, se sabía que el juego llegaría en algún momento del próximo año, pero ahora hay información oficial con la venta de estreno.

Por medio de un comunicado, Take-Two Interactive, compañía dueña de Rockstar Games, compartió la ventana de lanzamiento de Grand Theft Auto VI. De acuerdo con la empresa, la nueva entrega de la exitosa franquicia debutará en otoño de 2025, o sea en algún momento entre el 21 de septiembre y el 21 de diciembre, justo a tiempo para la temporada de fiestas del próximo año.

Al respecto, Take-Two emitió este comunicado a sus socios para compartir sus expectativas de reservas netas ya con certidumbre del debut de GTA VI: "a medida que entramos en el año fiscal 2025 con un impulso positivo, esperamos generar reservas netas de $5.55 a $5.65 mil millones de dólares. Nuestra perspectiva refleja una reducción de la ventana previamente establecida de Rockstar Games en 2025 a otoño de 2025 para Grand Theft Auto VI".

Grand Theft Auto VI is releasing in Fall of 2025 https://t.co/EwcIKpp6us pic.twitter.com/WyIxuK4rik