GTA VI: fecha de estreno, plataformas, filtraciones y todo lo que sabemos del juego de Rockstar Games

Fue en 2013 cuando Rockstar Games conquistó al mundo con uno de los videojuegos más exitosos de toda la historia: Grand Theft Auto V . Más de 11 años después, los fans sólo tienen una pregunta en mente: ¿dónde está GTA VI?

En 2022, la compañía rompió el silencio y confirmó que trabajaba en una nueva entrega de la franquicia. Tuvimos que esperar hasta finales de 2023 para ver el primer avance, aunque en el intermedio fuimos testigos de un leak masivo que reveló mucha información.

Aún hay bastantes preguntas sin respuesta, pero ya conocemos los primeros detalles. A continuación, analizaremos la información oficial y los múltiples reportes y rumores que arrojan luz sobre lo que podemos esperar de este videojuego histórico.

En diciembre de 2023, Rockstar Games confirmó que la nueva entrega debutará en algún momento de 2025. Desde entonces, no ha salido más información que despeje las dudas de los fans.

En mayo del año pasado, Take-Two Interactive, dueña de Rockstar Games, informó en un reporte de ingresos que espera conseguir hasta $8000 MMDD en reservas netas en el año fiscal 2025, que inició el 1 de abril de 2024 y concluirá el 31 de marzo de 2025. El director general Strauss Zelnick reveló que prevé que la compañía registre niveles récord de rendimiento operativo en ese periodo.

Con eso en mente, muchos teorizan que GTA VI debutará durante el primer trimestre de 2025; sin embargo, Take-Two Interactive redujo las expectativas en su más reciente informe financiero y ahora apunta a registrar cifras de reservas de $7000 MMDD durante el presente año fiscal, lo que hizo pensar a los analistas que el juego se retrasó.

Los rumores sobre un posible cambio en el calendario ganaron fuerza con un reporte de Kotaku, en el cual se citan fuentes internas que aseguran que un retraso para 2026 es posible. Jason Schreier de Bloomberg y Mike Straw de Insider-Gaming pusieron en duda ese informe y señalaron que “no hay indicación de que algo significativo haya cambiado en lo que respecta a los planes de lanzamiento”.

A inicios de este año, Strauss Zelnick aseguró que no se dejarán presionar por los inversionistas. La jefa de distribución Jenn Kolbe también sugirió que el proyecto entró en su etapa final de producción. Sólo nos queda confiar en que GTA VI llegará en 2025.

GT VI llegará en 2025, según Rockstar, pero los fans temen que un retraso mueva la fecha a 2026

Rockstar Games reveló que el juego sólo estará disponible para Xbox Series X|S y PlayStation 5, lo que deja fuera de la ecuación a Xbox One y PS4.

¿El título podría llegar a más plataformas? Aunque el estudio no confirmó que habrá un port para computadoras, la historia demuestra que es posible. Recordemos que Grand Theft Auto V debutó para PC en 2015, es decir, 2 años después de su estreno original para Xbox 360 y PS3.

En una línea similar, Red Dead Redemption 2 hizo su esperado debut para ordenadores en noviembre de 2019, más de 12 meses después de su estreno en las consolas de Microsoft y Sony. Es posible que el patrón se repita y GTA VI llegue a PC.

Los fanáticos de las plataformas de la Gran N se preguntan si el hipotético sucesor del Nintendo Switch podría recibir el juego de Rockstar Games. Aunque existe la posibilidad, los expertos consideran que es poco factible; incluso hay quienes dudan de que el hipotético PlayStation 5 Pro pueda correr el título a 60 fps.

Lo que es un hecho es que los fans tendrán que comprar un PS5 o Xbox Series X|S si quieren jugar GTA VI en su lanzamiento.

GTA VI será una experiencia next-gen

La franquicia Grand Theft Auto se caracteriza por su humor irreverente que hace mofa de la sociedad estadounidense. Con los recientes movimientos de corrección política vistos en la industria del entretenimiento, ¿GTA VI se alejará de la controversia y se autocensurará para evitar ofender a colectivos?

En 2021, el cofundador Jamie King, quien abandonó Rockstar Games en 2006, comentó que cree que la nueva entrega será menos provocativa. Los temores de los fans crecieron en 2022, cuando la compañía actualizó GTA V y eliminó un contenido considerado como transfóbico. El confiable periodista Jason Schreier puso más leña en el fuego y en un informe reveló que Grand Theft Auto VI será menos polémico y evitará hacer bromas sobre grupos marginados.

En 2023, la nueva entrega de la saga apareció en el sitio web del organismo que analiza el contenido de los juegos en Australia y recibió una clasificación de +15, que es inferior a la del título de 2013; sin embargo, la junta reveló que el registro del juego era un error.

A juzgar por el primer avance oficial, parece que el humor ácido y transgresor estará presente en GTA VI. Ya sabemos que se parodiarán a personalidades de la vida real, como el infame Joker de Florida. Eso sí, ya hay quienes pretenden prohibir el título por su posible contenido ofensivo.

Parece que el humor irreverente estará en Grand Theft Auto VI

En 2023, surgieron rumores sin mucho fundamento que argumentaban que, debido a los altos costos de producción, el videojuego de mundo abierto podría costar hasta $150 USD.

En este momento, Take-Two Interactive no ha confirmado cuánto costará GTA VI, pero los fanáticos están preocupados porque el director general Strauss Zelnick afirmó que los juegos deberían ser más caros en función del valor que ofrecen; sin embargo, matizó sus palabras e indicó que es difícil aplicar esa lógica en la industria del gaming.

Lo más probable es que la nueva entrega se mantenga en el estándar y llegue a las tiendas con un precio de $69.99 USD.

¿Grand Theft Auto VI seguirá a la industria... o la industria seguirá a GTA VI?

Aunque el primer avance dejó ver a los personajes y el tono general de la aventura, los jugadores están ansiosos por ver el título en acción por primera vez. ¿Cuándo se compartirá el segundo trailer? La fecha oficial es un misterio, pero los fans creen tener la respuesta.

De acuerdo con una teoría alocada que se basa en el número de impactos de bala que aparecen en el póster oficial, el nuevo adelanto podría llegar en septiembre de 2024; sin embargo, no hay razones suficientes para creer que esa hipótesis tiene sustento.

Es más fiable revisar lo que sucedió con los títulos anteriores de Rockstar Games. En el caso de GTA V, hubo una diferencia de 17 meses entre el primero y el segundo trailer. Por otra parte, los fans de Red Dead Redemption 2 tuvieron que esperar 11 meses para ver un nuevo teaser. Con esto en mente, todo parece indicar que el siguiente adelanto de Grand Theft Auto VI llegará, cuando menos, hasta diciembre de 2024.

El primer trailer del juego de Rockstar Games hizo historia en YouTube

En este momento, se desconoce la identidad de los actores que darán vida a la dupla protagónica; sin embargo, la comunidad investiga para descubrir el reparto que participa en el juego. Aunque carecen de confirmación oficial, los hallazgos son muy interesantes.

Con base en la simple apariencia de los personajes que vimos en el material que se filtró en 2022, la comunidad llegó a la conclusión de que la actriz Alexandra C. Echavarri y el actor Bryan Zampella interpretan a Lucia y Jason, respectivamente.

Aunque Zampella compartió una foto en sus redes donde viste exactamente igual que Jason, e incluso actuó en un cortometraje junto al actor que da vida a Franklin en GTA V, su participación no está confirmada. Alexandra C. Echavarri reveló que trabajó en GTA Online, pero negó los rumores sobre su participación en la nueva entrega.

Los fans se oponen a tirar la toalla y continúan con las investigaciones. Ahora, creen que Manni L. Perez o Ana Esposito podrían ser las actrices detrás de la protagonista, mientras que otras pistas apuntan a que Gregory Connors da vida a Jason.

A la espera de más información de carácter oficial, el actor Troy Baker y la actriz Leslie Lluvet negaron rotundamente su participación.

¿Quiénes son los actores que interpretan a los protagonistas?

El avance oficial se abstuvo de revelar mucha información sobre el contexto narrativo y el trasfondo de los protagonistas. Según rumores anteriores, Lucia es una exconvicta perteneciente a una pandilla latina, mientras que Jason es un exmiembro del cartel. Su relación se parecerá a la de Bonnie y Clyde, una famosa pareja criminal del siglo XX.

Se desconoce quién fue el encargado de escribir la historia, pero ya sabemos que Michael Unsworth, quien participó en el guion de GTA IV, Red Dead Redemption, L.A. Noire, GTA V, Red Dead Redemption 2 y Max Payne, abandonó Rockstar Games en 2023.

Los informes resultaron ser verdad y Grand Theft Auto VI nos llevará de regreso a Vice City, la parodia de Miami. El avance también insinúa que podremos explorar los pantanos y más zonas aledañas de Leonida, la versión ficticia de Florida, Estados Unidos.

El título nació con el nombre clave Project Americas porque, según los reportes, Rockstar Games quería que la historia se desenvolviera en 3 ciudades a lo largo de Norteamérica y Sudamérica; sin embargo, esos planes se cancelaron para evitar el crunch y se optó por una escala mucho más mesurada.

Vice City será otro protagonista de la aventura

El primer avance sólo mostró secuencias cinemáticas que resaltaron los puntos de interés de la ciudad. Se desconoce cómo se jugará el nuevo título de Rockstar Games, pero es de esperar que la jugabilidad sea parecida a la de entregas previas y otros proyectos del estudio.

La filtración de 2022 reveló que tanto Jason como Lucia serán personajes jugables. Al parecer, podremos asaltar tiendas para conseguir dinero, aunque eso atraerá la atención de la policía local. Por otra parte, patentes insinúan que los personajes tendrán animaciones únicas y que el comportamiento de los NPC en las carreteras será mucho más realista.

También se habla de una mecánica que permitirá que los NPC recuerden las acciones del jugador, lo que determinará el tipo de interacciones que habrá. Una filtración destaca que los personajes no jugables tendrán una inteligencia artificial muy avanzada, mientras que otro reporte de Bloomberg señala que el juego tendrá muchas ubicaciones interiores.

GTA VI promete revolucionar los juegos de mundo abierto

El nuevo título de la saga corre por parte de Rockstar North, el mismo estudio que trabajó las entregas anteriores de la saga. De acuerdo con la información que compartió un extrabajador de la compañía en su cuenta de LinkedIn, el proyecto lleva en desarrollo desde, al menos, 2015.

Ahora bien, ¿la filtración de 2022 afectó significativamente la producción y el juego se retrasará por su culpa? Aunque se mostró decepcionado, Strauss Zelnick minimizó el impacto del hackeo y destacó que el incidente no tendrá influencia en el desarrollo. Eso sí, el ataque cibernético le costó $5 MMDD a la compañía.

En definitiva, la nueva entrega de la franquicia multimillonaria promete ser un proyecto histórico que romperá récords y paralizará la industria del entretenimiento. Tendremos que armarnos de paciencia y esperar a que Take-Two y Rockstar Games compartan más información que despeje todas las dudas de los fans.

Pero cuéntanos, ¿estás emocionado por este videojuego? ¿Crees que cumplirá con las altas expectativas de la comunidad? Déjanos leerte en la caja de comentarios o únete a la conversación en nuestro Discord.

