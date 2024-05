YouTube y Mojang celebran los 15 años de Minecraft con un genial efecto para Shorts

Minecraft cumplirá 15 años este 17 de mayo y la fecha es por demás especial pues en aquel lejano 2009 nadie se imaginaba que estábamos ante el que sería el juego más vendido de la historia y un fenómeno mundial sin precedente en el gaming. La fiesta apenas comienza y 2 grandes nombres unirán fuerzas para la celebración.

La exitosa plataforma de video de Google, YouTube y Mojang Studios unirán fuerzas para celebrar el 15.° aniversario de Minecraft y lo harán con un genial detalle para los fans de las los videos personalizados. Esta colaboración resultará en un nuevo efecto de Shorts, el primero realizado con terceros, para Gaming Shorts Effects y permitirá que los usuarios aparezcan en su corto dentro del mundo de Minecraft.

El efecto tiene por nombre "Minecraft Spring", es de 360° y al usarlo en un Short, los usuarios aparecerán en el bioma de los cerezos acompañados de toda la naturaleza y detalles virtuales del juego.

