Más juegos de Xbox llegarían a PlayStation antes de lo que imaginas

Xbox dejó atrás la guerra de consolas simplemente porque no pudo ganarla y a inicios de este año dejó entrever su plan multiplataforma. Al parecer, la compañía quiere continuar con él y llevar más de sus franquicias a PlayStation 5 y Nintendo Switch y pistas sugieren que las próximas no estarían muy lejos.

A inicios de 2024 Xbox dejó atrás la exclusividad de sus títulos Sea of Thieves, Grounded, Pentiment y Hi-Fi RUSH para lanzarlos en consolas PlayStation (y algunos en Nintendo Switch). Nada se sabe de las siguientes IP que recibirían este mismo tratamiento.

Sin embargo, el informante NateDrake (también conocido como Nate the Hate en Twitter, X) participó en una reciente discusión sobre el tema en ResetEra y llamó la atención que habría revelado más detalles sobre los planes de Xbox.

¿Cuándo llegarán más juegos de Xbox a PlayStation?

Aunque no debe tratarse como una filtración, el informante mencionó que puede imaginar el escenario en el que Xbox lance una edición que incluya todo el contenido de Starfield en PlayStation a finales de 2025, luego de un periodo de exclusividad de 6 o 12 meses de su futura expansión en Xbox y PC.

Un usuario tomó esta especulación para preguntar por qué Xbox lanzaría 4 juegos de sopetón en PlayStation a inicios de 2024 y esperar año y medio para recibir más. Posteriormente, NateDrake aclaró que sólo estaba especulando específicamente en torno a Starfield, lo que quiere decir que más juegos de Xbox llegarían a PlayStation antes.

Xbox podría lanzar más de sus juegos en PlayStation antes de 2025

De hecho, el informante aseguró que ha escuchado que "otros juegos están en camino a PlayStation 5" y que podrían debutar en la consola de Sony durante la temporada de fiestas o fin de año de 2024. Si bien el informante no reveló la identidad de estos juegos, anticipó que está trabajando para confirmarla, así como su ventana de lanzamiento.

No está de más recordarte que nada de esto es oficial, aunque reportes indican que Microsoft ya echó en marcha un plan, Latitude, para llevar más franquicias a consolas de la competencia y que no limitaría cuales IP llevar y cuales no.

Por si te lo perdiste: Xbox llevaría su exclusivo Senua's Saga: Hellblade II a PlayStation según fuente confiable.

¿Qué otras franquicias de Xbox crees que llegarán a PlayStation? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

