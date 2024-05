Helldivers 2: jugadores rechazan a usuario por no ser su amigo y se convierte en meme

Helldivers 2 fue un éxito para PlayStation y, pese a que el título pasó recientemente por una controversia, los fans sigue apoyándolo y recientemente dio origen a un meme de la mano de un usuario que se ha convertido en el mejor amigo de la comunidad.

Estamos hablando de dremskiy, un usuario que quería jugar en línea con otros usuarios, pero que al ser emparejado con otros jugadores fue sacado porque no era amigo de ellos, no sin antes dejar un diálogo para la historia.

"Lo sentimos, dremski. Estamos jugando sólo con amigos. Tengo que sacarte", explicó Tolga, uno de los usuarios dentro del equipo, a lo que dremskiy respondió que él también era amigo. "No lo hagas esto más difícil", replicó Tolga.

No olvides seguirnos en Google News.

¿Por qué frend se convirtió en el nuevo meme de Helldivers 2?

El intercambio de mensajes fue sucinto, pero llamó la atención tanto por un par de razones, sobre todo por las faltas de ortografía, en especial en la que incurrió dremskiy en un intento desesperado por no se echado del equipo: "frend".

Explicar un meme puede despojarlo de su gracia, pero basta con saber que esta interacción se volvió un meme en la comunidad de Helldivers 2 y hasta lo reconoció el estudio del juego, así como PlayStation.

El meme de Helldivers II llegó hasta PlayStation y Arrowhead Game Studios

"Por la prosperidad. Por la libertad. Por la democracia. Por frend", mencionó la cuenta oficial de Helldivers 2 en Twitter (X).

El caso dio mucho de qué hablar y, como era de esperarse, Internet apoyó a dremskiy por la desafortunada situación en la que se encontró, la cual dio origen a memes y más contenido generado por la comunidad.

dremskiy consiguió un montón de amigos tras convertirse en meme de Helldivers 2

GamesRadar se puso en contacto con la leyenda, para preguntarle sobre la memorable conversación y lo interesante es que, aunque ya se dio cuenta de la huella que dejó, no se había enterado de que su meme llegó hasta Arrowhead Game Studios y PlayStation.

"Vi comentarios que me hicieron sonreír. Genuinamente feliz por todos ustedes. Simplemente estaba en mi rollo", explicó dremskiy, que quería participar en el multijugador. "Pero entiendo el meme. Por frend Siempre manténganse positivos".

Por si te lo perdiste: Helldivers 2 no está disponible en casi 200 países y Valve culpa a Sony.

Si bien dremskiy (que es artista de grafiti que ha pasado más de 100 horas en el juego y cuenta con un canal en Twitch) mencionó que no se ha sentido sobrecogido por la respuesta de la comunidad porque no usa mucho las redes sociales, su lista de usuarios en Steam está llena.

Asimismo, el usuario aclaró que no tiene nada en contra de Tolga por haberlo sacado y que no está enojado por no poder haber jugado en su equipo: "Sólo estaba buscando una partida aleatoria".

Finalmente, dremskiy mandó un mensaje a Arrowhead Game Studios y todos los jugadores que lo apoyaron.

"Soy frend, frend por siempre y más allá. Como los desarrolladores se han enterado de esto, quiero agradecerles... Muchas personas se han quejado de esto y lo otro sobre el juego, pero en mi experiencia va bien", aunque mencionó un problema específico que hace que el jugador se atasque en algunas regiones del mapa. "Pero fuera de eso es simplemente una experiencia asombrosa".

¿Qué opinas de este meme de Helldivers 2? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Helldivers 2 está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp