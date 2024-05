Uno de los mejores juegazos AAA podría llegar a Xbox Game Pass y PS Plus

En la actualidad, los servicios de suscripción son una pieza esencial de las estrategias de las compañías de videojuegos. Xbox Game Pass y PlayStation Plus ofrecen a sus miembros múltiples beneficios, así como la posibilidad de disfrutar sin costo adicional una gran cantidad de títulos. Parece que uno de los mejores juegos AAA de la historia podría unirse al catálogo de ambas iniciativas.

¿Cuál es el mejor videojuego de la historia? Es una pregunta difícil de responder, y está claro que cada persona escogerá su favorito. Rockstar Games tiene bajo su cinturón algunos juegos que fácilmente podrían competir para ese puesto.

Precisamente, Red Dead Redemption de 2010 es considerado por muchos como uno de los juegos de mundo abierto más sorprendentes de la última década gracias a su historia emocionante, sus personajes memorables y su jugabilidad divertida. Para que los jugadores tendrán la oportunidad de jugarlo a través de los servicios de Microsoft y Sony.

Red Dead Redemption llegaría a Xbox Game Pass y PlayStation Plus

En una publicación en reddit, un fanático compartió un hallazgo interesante que entusiasmó a la comunidad. En específico, dio a conocer que encontró una línea de código dentro del sitio web de Red Dead Redemption que enumera las plataformas donde se puede jugar. Y sí, se menciona ambos servicios.

“Disponible para Nintendo Switch, PS3, PlayStation Plus Premium para PS4 y PS5, Xbox 360 y Xbox Game Pass para Xbox One Xbox Series X|S”, se lee en la supuesta cadena de código.

Parece que Red Dead Redemption llegará a Xbox Game Pass y PlayStation Plus

Llama la atención que, en el caso de PlayStation 4 y PlayStation 5, Red Dead Redemption estaría disponible en PS Plus Premium, el nivel más caro y completo del servicio de suscripción que se caracteriza por dar acceso a una librería de juegos clásicos. Es importante recordar que en 2023 debutó una versión remasterizada para la consola de antigua generación de Sony y la híbrida de Nintendo.

Vale la pena señalar que otro rumor señala que el videojuego llegaría a PC por primera vez en 14 años. Por otra parte, ya se encuentra disponible en el catálogo de GTA+, el servicio de Rockstar Games que ofrece recompensas exclusivas para Grand Theft Auto Online y otros beneficios.

Aunque es un hallazgo interesante, Rockstar Games aún no confirma que su aclamado western llegará a alguno de los servicios de suscripción, por lo que podría ser un simple error. Debido a que la filtración proviene de reddit, recomendamos tomarla con un grano de sal y esperar a un anuncio oficial. Eso sí, vale la pena señalar que su secuela se unirá al catálogo de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) a finales de mayo.

Parece que Red Dead redemption podría llegar a PlayStation Plus y Xbox Game Pass

Para aquellos que no lo conozcan, Red Dead Redemption es un título de mundo abierto que narra la historia de John Marston, un antiguo forajido. Debutó en 2010 y recibió elogios generalizados. En este momento, presume una calificación promedio de 95 en Metacritic.

Pero cuéntanos, ¿crees que este juego llegará a Xbox Game Pass o PlayStation Plus? Déjanos leerte en los comentarios.

