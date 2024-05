PlayStation Plus: Red Dead Redemption 2 y otros 12 juegazos llegarán al servicio

PlayStation Plus perderá pronto más de 30 juegos, pero Sony prepara novedades muy interesantes para compensar a los usuarios de su servicio. Esta mañana reveló los juegos que ofrecerá en mayo a los suscriptores Extra y Premium (Deluxe), y hay títulos muy llamativos, entre ellos Red Dead Redemption 2.

Estos 13 juegos se unirán a PlayStation Plus en mayo

Por medio de su blog oficial, PlayStation reveló 12 nuevos títulos para el catálogo de PlayStation Plus. Por supuesto, el título que encabeza la lista es Red Dead Redemption 2, uno de los juegos más aclamados de Rockstar Games y uno de los títulos más destacados de 2018.

La secuela ya había estado disponible en el servicio de Sony hace bastantes meses. Por fortuna, regresará y más jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar su narrativa y su mundo con una suscripción. El título fue muy bien recibido por los fans de la franquicia y la crítica, así que es una gran adición a PlayStation Plus.

El servicio también recibirá títulos como Watch Dogs, Crime Boss: Rockay City, Deceive Inc, The Settlers: New Allies y Los Sims 4: Urbanitas, expansión que requiere el título base. Asimismo, habrá títulos clásicos como Worms Pinball, 2Xtreme, entre otros.

Todos los juegos estarán disponibles a partir del próximo 21 de mayo, así que aún hay que esperar unos cuantos días para disfrutarlos. Abajo te dejo la lista completa de novedades:

PlayStation Plus recibirá juegazo en mayo

PS Plus Extra:

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Deceive Inc. (PS5)

Los Sims 4: Urbanitas (PS4)

Crime Boss: Rockay City (PS5)

The Settlers: New Allies (PS4)

Stranded: Alien Dawn (PS5 y PS4)

Cat Quest (PS4)

Cat Quest II (PS4)

The LEGO Movie 2 Videogame (PS4)

Watch Dogs (PS4)

PS Plus Premium (Deluxe):

2Xtreme (PS1)

G-Police (PS1)

Worms Pinball (PS1)

