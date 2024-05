“Sony es el culpable”, Ghost of Tsushima sufre review bombing en Steam por reciente polémica

Ghost of Tsushima acaba de debutar en Steam y se convirtió en el más reciente exclusivo de PlayStation en llegar a PC. Sabemos que su debut en la plataforma de Valve fue un éxito, pues ya es el 4.° mejor lanzamiento en Sony para computadoras.

Sin embargo, el título no se salvó de las críticas, pues sufrió review bombing debido a una polémica reciente que enfureció a los jugadores de PC. Los usuarios de Steam aprovecharon las reseñas para arremeter contra Sony por una decisión que también afectó a Helldivers 2.

Entérate: Ghost of Tsushima: ¿necesitas una cuenta de PSN para jugar el título en PC?

Ghost of Tsushima es blanco de review bombing por vinculación de cuentas

Ghost of Tsushima no se salvó del review bombing en Steam

Sony quiere que los jugadores vinculen una cuenta de PlayStation Network con una de Steam para disfrutar sus lanzamiento en PC. Esto generó todo un escándalo en el caso de Helldivers 2, al grado de que la compañía tuvo que dar marcha atrás a su decisión.

Disfrutar la campaña de Ghost of Tsushima no requiere necesariamente una vinculación de cuentas; sin embargo, la situación es diferente con Legends, el componente multijugador. Esto enfureció de nuevo a los jugadores, principalmente ya que este requisito hizo que el juego no se vendiera inicialmente en 170 países.

Debido a esto, la comunidad no dudó en hacer review bombing en Steam para mandar un mensaje a Sony y externar su descontento con la vinculación de cuentas en Ghost of Tsushima y en futuros juegos de la marca.

“Buen juego, lamentablemente Sony quiere que vincules la cuenta de PSN para el modo multijugador” y “Me gustaría dejar una reseña positiva sobre este gran juego, pero debido a los recientes dramas de Sony y a la eliminación de este juego de muchos países, no puedo dejar una reseña positiva sobre el juego”, son algunas de la reseñas que se pueden leer en Steam.

En las últimas horas, el título se ha puesto a la venta en los países donde no debutó. Por tal motivo, sus reseñas cambian paulatinamente a positivas en Steam. No obstante, aún hay jugadores molestos por el requisito de las vinculaciones de cuentas.

Usuarios de Steam criticaron a Sony y PlayStation

Por si te lo perdiste: PlayStation revelará este año la secuela de un exclusivo muy querido, según insider

Sigue este enlace para encontrar más información sobre de Ghost of Tsushima.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente