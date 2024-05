Konami anunció el regreso de Silent Hill en 2022 y entre los proyectos en desarrollo está una nueva película basada en Silent Hill 2. Uno de los creativos clave en el juego, sin embargo, acaba de confirmar que no está participando en la adaptación.

En el marco del Festival de Cannes 2024, Konami dejó echar el primer vistazo a Pyramid Head, personaje emblemático del juego que acaba de confirmar su aparición en Return to Silent Hill.

Naturalmente, esta noticia llegó hasta Masahiro Ito, el artista que le dio vida y aprovechó para hablar de este nuevo salto de su personaje al mundo del celuloide y dejar claro que no fue responsabilidad de él y que no está involucrado en el proyecto en lo absoluto.

"Aunque este personaje es de hace un cuarto de siglo, sinceramente estoy feliz de poder mantenerlo activo. Para ser honesto, cuando diseñé la versión original, la reacción del equipo no fue muy buena, pero quedó bien", comentó el artista.

Masahiro Ito quiere ver como será la nueva película de Silent Hill

No obstante, esto no quiere decir que Ito esté desligado de la franquicia, sino que también regresó a trabajar en ella. Precisamente fue uno de los responsables del desarrollo de Silent Hill: The Short Message, título en el que participó para darle vida a uno de los monstruos principales. Asimismo, el creativo está involucrado en el desarrollo del remake de Silent Hill 2.

Aunque no participa de ninguna manera en el nuevo proyecto fílmico de Silent Hill, Ito se dijo interesado en él y espera ver como será el resultado.

El creador de Pyramid Head no trabaja en la nueva película de Silent Hill

