Jack Black y Kyle Gass cancelan gira tras polémico comentario de atentado contra Trump

Jack Black, además de ser un prolífico actor que ha participado en videojuegos y hasta en películas de Super Mario Bros. y Minecraft, tiene una banda, Tenacious D, que acaba de suspender su gira luego de envolverse en una intensa controversia.

El pasado fin de semana ocurrió un suceso sorprendente en Estados Unidos, pues el candidato a la presidencia del Partido Republicano, Donald Trump, fue víctima de un atentado. Y este desafortunado evento es precisamente lo que estuvo relacionado con la polémica de Tenacious D.

¿Por qué Tenacious D fue blanco de críticas?

La banda, compuesta por Black y su longevo amigo Kyle Gass, se presentó el pasado fin de semana en Australia y en ella se dedicó un espacio para felicitar a Gass por su cumpleaños 64.

Pero lo que llamó la atención es que cuando al artista se le presentó un pastel y le dijeron que pidiera un deseo éste pidió que la siguiente ocasión "no le desatinaran a Trump". Claramente la expresión es fuerte y desafortunada, pero en el recinto fue recibida positivamente a juzgar por el video que una asistente al evento, _esilemx, compartió en TikTok. De hecho, se alcanza a ver a Black soltar una carcajada, al igual que muchísimas más personas.

Sin embargo, cuando el video se publicó esta semana no tardó en arrastrar un montón de reacciones adversas y críticas porque muchos consideraron que el comentario era de mal gusto independientemente de si era o no una broma.

¿Qué pasará con Tenacious D tras polémica del atentado?

Naturalmente, Gass no se quedó callado, sino que reconoció su error y ofreció una disculpa a todos sus seguidores por su falta de juicio.

"La línea que improvisé la noche del domingo en Sídney fue sumamente inapropiada, peligrosa y un error terrible. No condono la violencia de ningún tipo o forma en contra de nadie", expresó Gass."Lo que ocurrió fue una tragedia y estoy muy apenado por mi grave falta de juicio. Me disculpo profundamente con todos aquellos a los que decepcioné y me arrepiento de cualquier daño que haya causado".

Black también habló al respecto y, luego de disculparse también por lo sucedido y dejar claro que no apoya discurso de odio alguno, reveló que no sólo truncarían la gira en curso, sino que también suspenderían todo trabajo creativo de la banda, que este año está celebrando el 30.º aniversario desde su fundación.

"Me cegué por lo que se dijo en el show el domingo. Jamás condonaría el discurso de odio ni apoyaría la violencia política de cualquier forma", comentó Black. "Después de mucha reflexión, ya no siento que sea apropiado continuar la gira de Tenacious D, y todos los planes creativos están suspendidos. Estoy agradecido con los fans por su apoyo y comprensión".

Jack Black y Kyle Gass ofrecieron disculpas tras desafortunados comentarios en concierto

