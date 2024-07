Xbox Game Pass: uno de los mejores juegazos de 2023 podría llegar al servicio

La primera mitad fue bastante buena para Xbox Game Pass, pues los suscriptores pudieron disfrutar nuevos lanzamientos de día 1 y demás títulos que se unieron al catálogo. Ya sabemos que nuevos juegos llegarán en los próximos días, pero es posible que Microsoft aún tenga algunas sorpresas bajo la manga.

A inicios de esta semana, Xbox reveló la lista de los juegos que se unirán a la librería de su servicio a mediados de julio. La adición más interesante es Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, el nuevo proyecto de Capcom que combina estrategia y acción. También se incorporarán Flintlock: The Siege of Dawn y Dungeons of Hinterberg.

Sin duda, es una lista escueta si la comparamos con la de otros meses; sin embargo, Microsoft adelantó que habrá “otra actualización pronto”. Es probable que más juegos se incorporen a las filas en lo que resta de julio, aunque tendremos que esperar para descubrirlo. Mientras tanto, un insider arrojó su sombrero al ring y especuló sobre los títulos que podrían llegar en las próximas semanas.

Dave the Diver, uno de los mejores juegos de 2023, podría llegar a Xbox Game Pass

A través de un video, el insider eXtas1s (vía XboxEra) comentó que Dave the Diver podría unirse de sorpresa a Xbox Game Pass a finales de julio como parte del supuesto lanzamiento sorpresa de Call of Duty: Modern Warfare III; sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, aclaró en un post de seguimiento que sus comentarios son mera especulación y que no se trata de una filtración.

Así pues, se desconoce si el exitoso videojuego dirigido por Jaeho Hwang formará parte del servicio de suscripción. Recordemos que debutó para Nintendo Switch y PC en 2023, mientras que los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5 tuvieron que esperar hasta inicios de este año para disfrutarlo. Aún no existe un port para Xbox.

¿Dave the Diver llegará a Xbox Game Pass?

Dicho esto, no sería sorprendente que Dave the Diver llegue de sorpresa a las consolas de Microsoft como un lanzamiento de día 1 de Xbox Game Pass. Recordemos que se incorporó desde el primer momento a PlayStation Plus, donde fue un éxito rotundo al tener uno de los mejores estrenos en la historia reciente del servicio de Sony.

Sin duda, el videojuego de Nexon sería una excelente incorporación. Tras su debut en 2023, recibió elogios generalizados de la crítica especializada y los fans. En este momento presume un sobresaliente puntaje promedio de 90 en Metacritic. De cualquier manera, lo mejor será que los jugadores moderen sus expectativas.

En lo que respecta a Xbox Game Pass, a inicios de esta semana se fueron 5 juegos y se espera que otros 3 abandonen el catálogo a finales de julio.

Dave the Diver es, sin duda, uno de los mejores juegos de 2023

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver el videojuego de Nexon en el programa de paga? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Dave the Diver si visitas esta página, mientras que en este enlace podrás leer las últimas noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

