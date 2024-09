Flappy Bird revivirá: el fenómeno viral de hace 10 años volverá mejorado y con muchas novedades muy pronto

¿Recuerdas Flappy Bird? Sí, ese juego para móviles creado por Dong Nguyen que se hizo viral en 2013 y que, poco después, desapareció para siempre pues fue retirado de las tiendas. Después de una década de ausencia y miles de clones que han intentado emular su éxito, el título original volverá este año totalmente renovado.

Esto será posible gracias a Flappy Bird Foundation, una nueva compañía que adquirió la licencia y la marca registrada de la franquicia. Su meta es que el título vuelva a estar disponible, pero con múltiples mejoras para ofrecer una experiencia más completa a los jugadores.

Por medio de un comunicado, Flappy Bird Foundation anunció que el icónico juego volverá en otoño de este año. La nueva versión de Flappy Bird estará disponible primero para navegadores y, en 2025, se lanzará un port para dispositivos móviles con iOS y Android. Además, su estreno también está planeado en más sistemas que no fueron confirmados.

Sus desarrolladores confirmaron que el título regresará con una versión ampliada que respetará las mecánicas clásicas, pero que tendrá nuevos modos, personajes, un sistema de progresión e incluso desafíos multijugador.

“Estamos muy emocionados de traer de vuelta a Flappy Bird y ofrecer una experiencia nueva que mantendrá a los jugadores interesados ​​durante años. ¡Tenemos grandes planes para nuestro pequeño pájaro!”, afirmó Michael Roberts, creativo encargado del regreso de la franquicia.

