Estudio del infame The Day Before regresa con un nuevo juego; pide dinero a los jugadores porque “todos merecen una segunda oportunidad”

En retrospectiva, 2023 fue un gran año para la industria de los videojuegos en lo que se refiere a lanzamientos sobresalientes; sin embargo, también hubo muchos títulos que fueron una completa decepción. Uno de ellos fue The Day Before, el desastroso MMO postapocalíptico. Ahora, su estudio desarrollador volvió y, con una mano en la cintura, pide la confianza de la comunidad.

En 2021, Fntastic presentó al mundo The Day Before, un ambicioso juego multijugador de zombies. Gracias a su concepto que recordaba a The Last of Us, llamó la atención de la comunidad y en 2022 se convirtió en uno de los videojuegos más deseados en Stem.

Sin embargo, los fanáticos empezaron a poner en duda la veracidad del proyecto. Las sospechas surgieron cuando se descubrió que los avances oficiales plagiaron otros juegos, además de que el título desapareció de Steam por inconvenientes con la marca.

Después de múltiples retrasos, The Day Before se lanzó a finales de 2023, pero no se parecía a lo prometido y ni siquiera era un MMO. Además, múltiples problemas técnicos lo volvían prácticamente injugable. Se dice que la mayoría de las 200,000 copias vendidas se reembolsaron. Después de sólo 5 días, el estudio cerró sus puertas y el proyecto desapareció.

Fntastic, estudio de The Day Before, regresa con un nuevo proyecto: Escape Factory

A pesar de los informes que señalaban que había cerrado sus puertas tras el fracaso estrepitoso de The Day Before, el estudio desarrollador volvió de la nada. A través de una publicación en redes sociales, expresó su intención de recuperar la confianza de los jugadores.

A través de su sitio web oficial, la compañía presentó la iniciativa Fntastic 2.0, con la que se compromete a ser más transparentes y honestos con la comunidad. Además, los desarrolladores explicaron su nuevo plan con el que prometen solucionar sus errores pasados y, en general, ser mejores.

Fntastic anuncia su inesperado regreso tras el fracaso de The Day Before

“Todos merecen una segunda oportunidad. Nos disculpamos profundamente con todos por The Day Before y asumimos la responsabilidad por lo que sucedió”, dijo el estudio. Su regreso estará acompañado de un nuevo proyecto, pero necesitará el apoyo de la comunidad para materializarlo.

El nuevo videojuego de Fntastic es Escape Factory, una experiencia multijugador cooperativa para hasta 8 jugadores en la que jugamos como “trabajadores cansados de la vida que intentan escapar del círculo vicioso de las fábricas mortales de las que no hay una salida”.

Escape Factory ya tiene un demo gratuito en Steam

El estudio lanzó una campaña de Kickstarter con la que busca financiar el desarrollo con el apoyo de la comunidad. La meta es $15,000 USD, y actualmente ya recaudó $9844 con la ayuda de 27 personas. En un post en sus redes sociales, afirma que, si no completan el objetivo de recaudación, reembolsarán el dinero a todos aquellos que hicieron una aportación.

“Entendemos que decepcionamos a la audiencia y es una pena que no pudimos cumplir nuestras promesas. La industria del gaming es compleja y lo aprendimos a las malas. Ahora, aprendimos de nuestros errores pasados y cambiamos nuestra política y queremos hacer todo bien”, dijo Fntastic en respuesta a un usuario.

Fntastic, estudio de The Day Before, pide dinero a los jugadores para financiar Escape Factor

Pero cuéntanos, ¿crees que la compañía merece una segunda oportunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre The Day Before si visitas esta página.

